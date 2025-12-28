विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल के पास हैं इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी, शेयर का शानदार रिटर्न

संक्षेप: करीब ₹19,162 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी शुक्रवार को ₹14,950 पर बंद हुई, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.90% नीचे रही। हालांकि, छोटी गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

Neuland Laboratories Share: शेयर बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे अपने प्रदर्शन से बड़े निवेशकों का भरोसा जीत लेती हैं। न्यूलैंड लैबोरेट्रीज ऐसी ही एक फार्मा कंपनी बनकर उभरी है, जिस पर दिग्गज निवेशकों की नजर लंबे समय से बनी हुई है। करीब ₹19,162 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी शुक्रवार को ₹14,950 पर बंद हुई, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.90% नीचे रही। हालांकि, छोटी गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, यही वजह है कि यह अनुभवी निवेशकों की पसंद बनी हुई है।

कंपनी का कारोबार 1984 में शुरू हुई और हैदराबाद मुख्यालय वाली न्यूलैंड लैबोरेट्रीज APIs (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स) बनाने और बेचने का काम करती है। कंपनी भारत के साथ-साथ अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी रखती है। इसके अलावा, यह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और पेप्टाइड्स जैसे जटिल सेगमेंट में भी काम करती है। शेयर के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 महीने में इसमें करीब 1.7% की बढ़त दिखी, 6 महीने में 23% से ज्यादा चढ़ा, एक साल में 7% का रिटर्न दिया और 5 साल में तो करीब 1,275% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी निवेशकों का भरोसा दिखाता है। सितंबर 2025 तक प्रमोटर्स के पास 32.64% हिस्सेदारी है, जबकि FIIs के पास 20.6% और DIIs के पास 13.55% शेयर हैं। सबसे खास बात यह है कि दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया इस शेयर में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में यह सबसे बड़ा स्टॉक है, जिसमें उनकी करीब 3.12% हिस्सेदारी है। वहीं विजय केडिया की कंपनी Kedia Securities के पास करीब 1.01% हिस्सा है। यह साफ दिखाता है कि अनुभवी निवेशक कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ पर भरोसा जता रहे हैं।