Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay kedia mukul agrwal have big stake in Neuland Laboratories Share
विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल के पास हैं इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी, शेयर का शानदार रिटर्न

विजय केडिया और मुकुल अग्रवाल के पास हैं इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी, शेयर का शानदार रिटर्न

संक्षेप:

करीब ₹19,162 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी शुक्रवार को ₹14,950 पर बंद हुई, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.90% नीचे रही। हालांकि, छोटी गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

Dec 28, 2025 05:53 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Neuland Laboratories Share: शेयर बाजार में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे अपने प्रदर्शन से बड़े निवेशकों का भरोसा जीत लेती हैं। न्यूलैंड लैबोरेट्रीज ऐसी ही एक फार्मा कंपनी बनकर उभरी है, जिस पर दिग्गज निवेशकों की नजर लंबे समय से बनी हुई है। करीब ₹19,162 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी शुक्रवार को ₹14,950 पर बंद हुई, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.90% नीचे रही। हालांकि, छोटी गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में इस शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, यही वजह है कि यह अनुभवी निवेशकों की पसंद बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी का कारोबार

1984 में शुरू हुई और हैदराबाद मुख्यालय वाली न्यूलैंड लैबोरेट्रीज APIs (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स) बनाने और बेचने का काम करती है। कंपनी भारत के साथ-साथ अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी रखती है। इसके अलावा, यह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और पेप्टाइड्स जैसे जटिल सेगमेंट में भी काम करती है। शेयर के रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 महीने में इसमें करीब 1.7% की बढ़त दिखी, 6 महीने में 23% से ज्यादा चढ़ा, एक साल में 7% का रिटर्न दिया और 5 साल में तो करीब 1,275% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी निवेशकों का भरोसा दिखाता है। सितंबर 2025 तक प्रमोटर्स के पास 32.64% हिस्सेदारी है, जबकि FIIs के पास 20.6% और DIIs के पास 13.55% शेयर हैं। सबसे खास बात यह है कि दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल और विजय केडिया इस शेयर में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो में यह सबसे बड़ा स्टॉक है, जिसमें उनकी करीब 3.12% हिस्सेदारी है। वहीं विजय केडिया की कंपनी Kedia Securities के पास करीब 1.01% हिस्सा है। यह साफ दिखाता है कि अनुभवी निवेशक कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ पर भरोसा जता रहे हैं।

शेयर पर ब्रोकरेज की राय

कंपनी की मजबूती की वजह इसके मजबूत फंडामेंटल्स हैं। पिछले 5 साल में रेवेन्यू करीब 14% CAGR और मुनाफा करीब 67% CAGR से बढ़ा है। CMS (Contract Manufacturing Services) और जेनरिक ड्रग सब्सटेंस सेगमेंट कंपनी के बड़े ग्रोथ ड्राइवर हैं। Q2 FY26 में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 194% बढ़ा है। हालांकि शेयर का P/E इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ऊंचा है, फिर भी ब्रोकरेज नुवामा ने इस पर ‘BUY’ रेटिंग दी है और ₹22,130 का टारगेट रखा है। मैनेजमेंट भी 18–20% रेवेन्यू ग्रोथ और मजबूत मार्जिन को लेकर आश्वस्त है। कुल मिलाकर, न्यूलैंड लैबोरेट्रीज एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जो भरोसे, ग्रोथ और लंबी अवधि के नजरिये से दिग्गज निवेशकों की पसंद बना हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।