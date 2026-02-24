विजय केडिया के निवेश वाली इन 4 आईटी कंपनियों का बुरा हाल, 20% तक गिरा भाव
एआई की वजह से स्टॉक मार्केट में आईटी कंपनियों की इस समय हालत खराब है। दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट से विजय केडिया (Vijay Kedia) का पोर्टफोलियो भी अछूता नहीं रहा है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया के निवेश वाली 4 कंपनियों के शेयरों में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आज दर्ज की गई है।
क्या है गिरावट की वजह
एआई स्टार्टअप कंपनी एंथ्रोपिक ने नया सिक्योरिटी टूल डिस्कवर किया है। इस नए फीचर्स का नाम क्लाउड कोड सिक्योरिटी है। यह बग्स को फिक्स करने में सक्षम होगा। इसी वजह से आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।
विजय केडिया के पोर्टिफोलियो का बुरा हाल
सबसे अधिक धक्का TAC Infosec के शेयरों को लगा है। कंपनी में केडिया की कुल हिस्सेदारी 9.58 प्रतिशत है। उनके पास 20 लाख शेयर है। इस आईटी स्टॉक में आज 20 प्रतिसत का लोअर सर्किट लगा है। इस गिरावट के बाद TAC Infosec के शेयरों का भाव 415.70 रुपये के लेवल पर आ गए।
इन कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट
TechD Cybersecurity के शेयरों में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस कंपनी में केडिया की कुल हिस्सेदारी 5.26 प्रतिशत है। उनके पास कंपनी के 3.93 लाख शेयर हैं। Sattrix Information Security के शेयरों की कीमतों में 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी में केडिया की कुल हिस्सेदारी 8.06 प्रतिशत है। उनके पास इस कंपनी के 9.14 लाख शेयर हैं।
Exato Technologies के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत गिरा है। इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 3.48 प्रतिशत है। उनके पास कंपनी के 3.50 लाख शेयर हैं। बता दें, इस समय आईटी कंपनियों में चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।