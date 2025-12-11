Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay Kedia doubled his money in a year via silver ETF investment Know details
विजय केडिया ने एक साल में दोगुना किया पैसा, यहां लगाया दांव, मिला गोल्डन रिटर्न

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने पिछले साल सिल्वर ETF खरीदा था और तब से लेकर उनकी वैल्यू दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि गोल्ड भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सोने के मुकाबले चांदी अपेक्षाकृत बेहतर है।

Dec 11, 2025 11:39 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज निवेशक विजय केडिया मल्टीबैगर स्मॉलकैप स्टॉक्स को शुरुआत में ही पहचानने के लिए मशहूर हैं। विजय केडिया ने एक साल में ही अपना पैसा दोगुना कर लिया है। केडिया ने शेयर में नहीं, बल्कि सिल्वर ETF पर दांव लगाकर अपना पैसा दोगुना किया। सिल्वर ETF पर केडिया का दांव 12 महीने से कुछ ज्यादा समय में 100 पर्सेंट उछल गया है, क्योंकि चांदी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एमसीएक्स फ्यूचर्स पर चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। वहीं, वैश्विक बाजार में चांदी 60 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर जा पहुंची है।

केडिया ने गोल्ड-सिल्वर पर कही यह बात
विजय केडिया ने ईटी मार्केट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, 'मैंने पिछले साल सिल्वर ETF खरीदा था और तब से लेकर उनकी वैल्यू दोगुनी हो गई है। गोल्ड भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सोने के मुकाबले चांदी अपेक्षाकृत बेहतर है।' केडिया ने बताया, 'मेरा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर जेनरेशनल स्टोरीज हैं, जो कि एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं।' उन्होंने बताया कि चांदी अपेक्षाकृत सस्ती दिख रही है। यह 3 से 4 साल में दोगुनी भी हो सकती है। लेकिन, इसमें मेरा इनवेस्टमेंट बहुत छोटा है।

स्टॉक्स में दांव लगाकर बनाई दौलत
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया के अतुल ऑटो और सेरा सैनिटरीवेयर पर शुरुआती दांव ने तगड़ा रिटर्न दिया है। केडिया का अब करीब 10 पर्सेंट अलोकेशन गोल्ड और सिल्वर पर है, उन्होंने सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड्स और सिल्वर ईटीएफ के जरिए इन मेटल्स पर दांव लगाया है। केडिया ने बताया, 'सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड्स और सिल्वर ETF पर मेरा दांव है।' ट्रेंडलाइन के डेटा के मुताबिक, विजय केडिया के पोर्टफोलियो में 16 स्टॉक्स हैं और उनकी अनुमानित नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा है। विजय केडिया ने अतुल ऑटो, न्यूलैंड लैब्स, टीएसी इंफोसेक, एल्कॉन इंजीनियरिंग और सुदर्शन केमिकल पर दांव लगाया है।

