विजय केडिया ने एक साल में दोगुना किया पैसा, यहां लगाया दांव, मिला गोल्डन रिटर्न

संक्षेप: दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने पिछले साल सिल्वर ETF खरीदा था और तब से लेकर उनकी वैल्यू दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि गोल्ड भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सोने के मुकाबले चांदी अपेक्षाकृत बेहतर है।

दिग्गज निवेशक विजय केडिया मल्टीबैगर स्मॉलकैप स्टॉक्स को शुरुआत में ही पहचानने के लिए मशहूर हैं। विजय केडिया ने एक साल में ही अपना पैसा दोगुना कर लिया है। केडिया ने शेयर में नहीं, बल्कि सिल्वर ETF पर दांव लगाकर अपना पैसा दोगुना किया। सिल्वर ETF पर केडिया का दांव 12 महीने से कुछ ज्यादा समय में 100 पर्सेंट उछल गया है, क्योंकि चांदी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। एमसीएक्स फ्यूचर्स पर चांदी 1.90 लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। वहीं, वैश्विक बाजार में चांदी 60 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर जा पहुंची है।

केडिया ने गोल्ड-सिल्वर पर कही यह बात

विजय केडिया ने ईटी मार्केट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया, 'मैंने पिछले साल सिल्वर ETF खरीदा था और तब से लेकर उनकी वैल्यू दोगुनी हो गई है। गोल्ड भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि सोने के मुकाबले चांदी अपेक्षाकृत बेहतर है।' केडिया ने बताया, 'मेरा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर जेनरेशनल स्टोरीज हैं, जो कि एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं।' उन्होंने बताया कि चांदी अपेक्षाकृत सस्ती दिख रही है। यह 3 से 4 साल में दोगुनी भी हो सकती है। लेकिन, इसमें मेरा इनवेस्टमेंट बहुत छोटा है।