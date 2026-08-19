2000000 शेयर विजय केडिया ने खरीदे, रॉकेट सा उड़ गए इस कंपनी के शेयर
मुख्य बातें
- जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के शेयर बुधवार को BSE में 17% से अधिक उछलकर 195.70 रुपये पर पहुंच गए हैं
- विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड पर बड़ा दांव लगाया है
- केडिया ने कंपनी के 20 लाख शेयर खरीदे हैं
दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज पर बड़ा दांव लगा दिया है। विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। केडिया के दांव लगाते ही जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 17 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 195.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर आशीष कचोलिया ने भी स्पेंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी पर दांव लगाया हुआ है।
विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड में लगाए हैं 32.94 करोड़ रुपये
दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज पर दांव लगाया है। केडिया सिक्योरिटीज ने जैगल प्रीपेड के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.48 पर्सेंट हो गई है। केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 164.72 रुपये प्रति शेयर के दाम पर यह हिस्सेदारी खरीदी है। विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड में 32.94 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जैगल प्रीपेड में आशीष कचोलिया की भी हिस्सेदारी है। कचोलिया के पास जैगल प्रीपेड के 29,03,356 शेयर हैं। कंपनी में कचोलिया की हिस्सेदारी 2.16 पर्सेंट है।
32% से ज्यादा घटा है कंपनी का मुनाफा
जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज (Zaggle Prepaid Ocean Services) के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट आई थी। कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट लुढ़क गए थे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कमजोर नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट देखने को मिली। पहली तिमाही में जैगल प्रीपेड का मुनाफा 32.9 पर्सेंट घटकर 17.53 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 26.11 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर जैगल प्रीपेड का मुनाफा 56.8 पर्सेंट घटा है। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 40.60 करोड़ रुपये था।
27% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का रेवेन्यू
जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 27.5 पर्सेंट बढ़कर 423.27 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 331.97 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू भी तिमाही आधार पर 31.5 पर्सेंट घटा है। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 617.91 करोड़ रुपये था। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का एडजस्टेड इबिट्डा सालाना आधार पर 4 पर्सेंट बढ़कर 34.74 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का एडजस्टेड इबिट्डा मार्जिन घटकर 8.2 पर्सेंट रह गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 10.1 पर्सेंट था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।