2000000 शेयर विजय केडिया ने खरीदे, रॉकेट सा उड़ गए इस कंपनी के शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज पर बड़ा दांव लगा दिया है। विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। केडिया के दांव लगाते ही जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में 17 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 195.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिग्गज इनवेस्टर आशीष कचोलिया ने भी स्पेंड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली इस कंपनी पर दांव लगाया हुआ है।

विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड में लगाए हैं 32.94 करोड़ रुपये

दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने अपनी इनवेस्टमेंट इकाई केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज पर दांव लगाया है। केडिया सिक्योरिटीज ने जैगल प्रीपेड के 20 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.48 पर्सेंट हो गई है। केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 164.72 रुपये प्रति शेयर के दाम पर यह हिस्सेदारी खरीदी है। विजय केडिया ने जैगल प्रीपेड में 32.94 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जैगल प्रीपेड में आशीष कचोलिया की भी हिस्सेदारी है। कचोलिया के पास जैगल प्रीपेड के 29,03,356 शेयर हैं। कंपनी में कचोलिया की हिस्सेदारी 2.16 पर्सेंट है।

32% से ज्यादा घटा है कंपनी का मुनाफा

जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज (Zaggle Prepaid Ocean Services) के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट आई थी। कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट लुढ़क गए थे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कमजोर नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट देखने को मिली। पहली तिमाही में जैगल प्रीपेड का मुनाफा 32.9 पर्सेंट घटकर 17.53 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 26.11 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर जैगल प्रीपेड का मुनाफा 56.8 पर्सेंट घटा है। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 40.60 करोड़ रुपये था।