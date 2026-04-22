विजय केडिया ने सोलर सेल बनाने वाली इस कंपनी के 44 लाख शेयर खरीदे, लगा अपर सर्किट; 2100% का दे चुकी रिटर्न

21 अप्रैल को जारी हुए वेबसोल के 31 मार्च, 2026 तक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के डेटा के अनुसार, अमित मिश्रा के बाद विजय केडिया, कंपनी के सबसे बड़े पब्लिक इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स में से एक थे। खास बात यह है कि 13 मार्च तक कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेटा में केडिया का नाम नहीं था

सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली स्मॉलकैप कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर ने आज मार्केट में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। आज (बुधवार) इस कंपनी के शेयर लगभग 9% चढ़ गए। वहीं, 10% का अपर सर्किट भी लग गया। दरअसल, कंपनी के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग डेटा में दिग्गज निवेशक विजय केडिया का नाम आया। इसी वजह से कंपनी के शेयर में ये उछाल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस बड़े इन्वेस्टर ने 13 से 31 मार्च के बीच सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी में 44.44 लाख से ज्यादा शेयर या 1.02% हिस्सेदारी खरीदी है।

कल जारी हुए वेबसोल के 31 मार्च, 2026 तक के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के डेटा के अनुसार, अमित मिश्रा के बाद विजय केडिया, कंपनी के सबसे बड़े पब्लिक इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स में से एक थे। खास बात यह है कि 13 मार्च तक कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेटा में केडिया का नाम नहीं था, जो पिछले महीने स्टॉक स्प्लिट के बाद वारंट के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद जारी किया गया था।

करीब 39.23 करोड़ रुपए के शेयर

NSE पर स्टॉक के पिछले क्लोजिंग प्राइस 88.27 रुपए प्रति शेयर पर केडिया के 44.44 लाख शेयरों की कीमत 39.23 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। हालांकि, इस दिग्गज मार्केट इन्वेस्टर ने शेयर किस कीमत पर खरीदे होंगे, इस बात की जानकारी अभी पता नहीं है। साथ ही, यह ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनियों को शेयरहोल्डिंग पैटर्न में शेयरहोल्डर्स के नाम तभी बताने होते हैं, जब उनकी कुल हिस्सेदारी 1% से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि यह पता लगाना मुमकिन नहीं है कि केडिया ने मार्च में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक जोड़ा था या बस अपनी मौजूदा होल्डिंग में और शेयर खरीदे थे।

5 साल में 2059% से ज्यादा उछाल

विजय केडिया के कंपनी में शेयर खरीदने से स्टॉक में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा, जो एक सप्ताह में लगभग 8% और एक महीने में 26% से ज्यादा बढ़ गया है। स्टॉक 2026 में 7% से ज्यादा ऊपर है, लेकिन एक साल में 35% से ज्यादा नीचे है। लंबे समय में कंपनी के शेयर 3 साल में 1092% और 5 साल में 2059% से ज्यादा उछले हैं। कंपनी के शेयर आज सुबह के ट्रेडिंग घंटों में 9% बढ़कर 95.90 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 27 अप्रैल को Q4 के रिजल्ट पर विचार करने और उन्हें मंज़ूरी देने के लिए मीटिंग करेंगे। साथ ही, फाइनल डिविडेंड भी देगा। जिसे अगर मंजूरी मिल जाती है, तो यह लगभग 17 सालों में पहली ऐसी घोषणा होगी। कंपनी ने पिछली बार सितंबर 2009 में अपने शेयरहोल्डर्स के लिए डिविडेंड की घोषणा की थी।

वेबसोल एनर्जी सिस्टम की डिटेल

वेबसोल एनर्जी सिस्टम भारत में मौजूद एक मैन्युफैक्चरर है जो फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल और मॉड्यूल में स्पेशलाइजेशन रखता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पश्चिम बंगाल के फाल्टा में है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भारत और विदेश में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के इस्तेमाल में सोलर एनर्जी पैनल के लिए किया जाता है। कंपनी की पहचान भरोसेमंद, हाई-क्वालिटी सोलर प्रोडक्ट बनाने के तौर पर होती है। इसे कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिले हैं। इस स्मॉल-कैप कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3970 करोड़ रुपए है।