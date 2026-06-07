विजय केडिया ने खरीदे 2 नए स्मॉलकैप शेयर, ये बन सकते हैं अगले मल्टीबैगर स्टॉक? निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी
मुख्य बातें
- निवेशक विजय केडिया ने मार्च 2026 तिमाही में दो नए स्मॉलकैप शेयरों वेबसॉल एनर्जी (Websol Energy) और माहामाया लाइफसाइंसेस (Mahamaya Lifesciences) में निवेश किया है
- केडिया की इन नई खरीदारी से निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ गई है
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया को भारत के सबसे सफल वैल्यू निवेशकों में गिना जाता है। उनके निवेश के फैसलों पर लाखों निवेशकों की नजर रहती है। हाल ही में मार्च 2026 तिमाही की शेयरहोल्डिंग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केडिया ने दो नए स्मॉलकैप शेयरों में निवेश किया है। इनमें एक सोलर एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, जबकि दूसरी एग्रीकेमिकल और क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस से जुड़ी SME कंपनी है। ऐसे में निवेशकों के बीच इन दोनों शेयरों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy) है। पश्चिम बंगाल स्थित यह कंपनी सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल बनाती है। कुछ साल पहले तक कंपनी लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब इसकी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। विजय केडिया ने कंपनी में लगभग 1% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 49 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
वेबसोल की वित्तीय स्थिति में पिछले 2 सालों में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। FY26 में कंपनी की बिक्री पहली बार 1,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई और शुद्ध मुनाफा 303 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का EBITDA 429 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी पर लगभग कोई कर्ज नहीं है और सोलर सेक्टर में बढ़ती डिमांड का सीधा फायदा इसे मिल रहा है। पिछले 5 सालों में इसका शेयर करीब 1,700% तक चढ़ चुका है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम है और प्रमोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है, जो जोखिम का संकेत माना जाता है।
वहीं, दूसरी कंपनी महमाया लाइफसाइंसेज (Mahamaya Lifesciences) है, जो कीटनाशक, फसल सुरक्षा उत्पाद और कृषि रसायनों के कारोबार में एक्टिव है। यह कंपनी BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। विजय केडिया ने अपनी कंपनी केडिया सिक्योरिटीज के माध्यम से इसमें 4.5% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसकी वैल्यू करीब 17 करोड़ रुपये है।
महमाया लाइफसाइंसेज का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। FY22 में कंपनी की बिक्री 90 करोड़ रुपये थी, जो FY26 में बढ़कर 329 करोड़ रुपये हो गई। इसी दौरान मुनाफा भी 3 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हालांकि, कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती कैश फ्लो की है। FY26 में मुनाफा दिखाने के बावजूद कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव रहा, क्योंकि काफी पैसा इन्वेंट्री और ग्राहकों से वसूली में फंसा हुआ है।
एक्सपर्ट का मानना है कि विजय केडिया का इन दोनों कंपनियों में निवेश यह दिखाता है कि वह भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ थीम पर दांव लगा रहे हैं। सोलर एनर्जी और कृषि क्षेत्र आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकते हैं। हालांकि, निवेशकों को केवल किसी बड़े निवेशक की नकल करने के बजाय कंपनी की वित्तीय स्थिति, जोखिम और वैल्यूएशन को अच्छी तरह समझकर ही निवेश का फैसला करना चाहिए।
केडिया के ये दोनों नए दांव बाजार में चर्चा का विषय बने हुए हैं और आने वाले समय में इन पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है।
डिस्क्लेमर- इस लेख में हमने http://www.Screener.in और http://www.trendlyne.com से प्राप्त डेटा का उपयोग किया है। केवल उन मामलों में जहां डेटा उपलब्ध नहीं था, हमने जानकारी के एक वैकल्पिक, लेकिन व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले और स्वीकृत स्रोत का उपयोग किया है। इस आर्टिकल का उद्देश्य केवल रोचक चार्ट, डेटा बिंदु और विचारोत्तेजक राय साझा करना है। यह कोई अनुशंसा नहीं है। यदि आप निवेश पर विचार करना चाहते हैं, तो आपको अपने सलाहकार से परामर्श करने की पुरजोर सलाह दी जाती है। यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।