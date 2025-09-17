विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव, 718 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, 100% के ऊपर पहुंच गया GMP

टेकडी साइबरसिक्योरिटी के आईपीओ पर 718 गुना से ज्यादा दांव लगा है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 100% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी में दिग्गज निवेशक विजय केडिया की 7.2% हिस्सेदारी है।

टेकडी साइबरसिक्योरिटी लिमिटेड (टेकडिफेंस लैब्स) के आईपीओ पर जमकर दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी का आईपीओ 718 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 100 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी टेकडी साइबरसिक्योरिटी पर बड़ा दांव है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए सोमवार 15 सितंबर 2025 को खुला और यह 17 सितंबर तक ओपन रहा।

193 रुपये शेयर का दाम, 195 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयर का दाम 193 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 101 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बुधवार को शाम 7 बजे 195 रुपये पहुंच गया है। टेकडी साइबरसिक्योरिटी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 18 सितंबर 2025 को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 22 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे।

विजय केडिया की कंपनी में 7.2% हिस्सेदारी

टेकडी साइबरसिक्योरिटी (TechD Cybersecurity) में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.61 पर्सेंट है। कंपनी के प्रमोटर्स सनी पीयूषकुमार वाघेला और वाघेला पीयूष रसिकलाल हैं। कंपनी में बाकी 13.39 पर्सेंट हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हैं, इनमें विजय किशनलाल केडिया की कंपनी में 7.2 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, Ativir फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में 1.25 पर्सेंट हिस्सेदारी है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।