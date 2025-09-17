Vijay Kedia backed TechD Cybersecurity IPO Subscribed over 718 times GMP Now 101 Percent IPO Price 193 rupee विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव, 718 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, 100% के ऊपर पहुंच गया GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vijay Kedia backed TechD Cybersecurity IPO Subscribed over 718 times GMP Now 101 Percent IPO Price 193 rupee

विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव, 718 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, 100% के ऊपर पहुंच गया GMP

टेकडी साइबरसिक्योरिटी के आईपीओ पर 718 गुना से ज्यादा दांव लगा है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 100% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी में दिग्गज निवेशक विजय केडिया की 7.2% हिस्सेदारी है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:49 PM
share Share
Follow Us on
विजय केडिया का कंपनी पर बड़ा दांव, 718 गुना सब्सक्राइब हुआ IPO, 100% के ऊपर पहुंच गया GMP

टेकडी साइबरसिक्योरिटी लिमिटेड (टेकडिफेंस लैब्स) के आईपीओ पर जमकर दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी का आईपीओ 718 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 100 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी टेकडी साइबरसिक्योरिटी पर बड़ा दांव है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए सोमवार 15 सितंबर 2025 को खुला और यह 17 सितंबर तक ओपन रहा।

193 रुपये शेयर का दाम, 195 रुपये पहुंच गया GMP
IPO में टेकडी साइबरसिक्योरिटी के शेयर का दाम 193 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 101 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। टेकडी साइबरसिक्योरिटी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बुधवार को शाम 7 बजे 195 रुपये पहुंच गया है। टेकडी साइबरसिक्योरिटी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 18 सितंबर 2025 को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 22 सितंबर को बाजार में लिस्ट होंगे।

ये भी पढ़ें:दनादन 2 बार बोनस शेयर, 8900% की तूफानी तेजी, अब कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

विजय केडिया की कंपनी में 7.2% हिस्सेदारी
टेकडी साइबरसिक्योरिटी (TechD Cybersecurity) में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.61 पर्सेंट है। कंपनी के प्रमोटर्स सनी पीयूषकुमार वाघेला और वाघेला पीयूष रसिकलाल हैं। कंपनी में बाकी 13.39 पर्सेंट हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास हैं, इनमें विजय किशनलाल केडिया की कंपनी में 7.2 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, Ativir फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी में 1.25 पर्सेंट हिस्सेदारी है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।

ये भी पढ़ें:20 रुपये से कम के इस शेयर में तूफानी तेजी, कर्ज मुक्त होने की तैयारी में कंपनी

718 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है कंपनी का IPO
टेकडी साइबरसिक्योरिटी का आईपीओ टोटल 718.30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 726.06 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 1279.03 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 284.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।