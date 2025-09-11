15 सितंबर से खुल रहा यह IPO, विजय केडिया का भी है निवेश, ग्रे मार्केट में 80% मुनाफे पर शेयर

यह आईपीओ 15 सितंबर से 17 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख 12 सितंबर तय की गई है। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में दी है। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹151 प्रीमियम पर है।

TechD Cybersecurity IPO: मशहूर निवेशक विजय केडिया समर्थित टेकडी साइबरसिक्योरिटी ने अपने आने वाले IPO का प्राइस बैंड तय कर दिया है। कंपनी ने प्रति शेयर कीमत ₹183 से ₹193 रखी है और इसके जरिए करीब ₹39 करोड़ जुटाने की योजना है। यह आईपीओ 15 सितंबर से 17 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख 12 सितंबर तय की गई है। कंपनी ने इसकी जानकारी अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में दी है। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹151 प्रीमियम पर है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर 80% तक का मुनाफा हो सकता है।

क्या है डिटेल यह ऑफर पूरी तरह से नया इश्यू है, जिसमें कंपनी करीब 20.20 लाख इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसके ज़रिए कुल मिलाकर लगभग ₹38.99 करोड़ जुटाए जाएंगे। इसमें से करीब ₹26.09 करोड़ का उपयोग ह्यूमन रिसोर्स (मानव संसाधन) पर निवेश के लिए किया जाएगा। लगभग ₹5.89 करोड़ की राशि अहमदाबाद में ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर बनाने पर खर्च होगी। बाकी बची हुई राशि सामान्य कॉर्पोरेट ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी के चेयरमैन और एमडी सनी वाघेला ने कहा, “इस IPO के जरिए हमारा लक्ष्य नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अपना अंतरराष्ट्रीय विस्तार बढ़ाना है। साथ ही हम गुजरात को भारत का साइबरसिक्योरिटी हब बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।” बता दें कि जनवरी 2017 में टेकडिफेंस लैब्स सॉल्यूशंस के रूप में स्थापित टेकडी साइबरसिक्योरिटी आज दुनियाभर की कंपनियों के डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा में विशेषज्ञ है। इसके प्रमुख ऑफरिंग्स में MSSP सॉल्यूशंस, साइबर प्रोग्राम मैनेजमेंट, कंप्लायंस सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज और स्टाफ ऑग्मेंटेशन शामिल हैं।

अडानी भी हैं कंपनी के ग्राहक

अब तक कंपनी ने 470 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जिनमें अदाणी ग्रुप, ज़ेन्सार टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रल, टोरेंट, केडिया कैपिटल, ईटीओ ग्रुपे टेक्नोलॉजीज और आईक्यूएम कॉर्पोरेशन शामिल हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 में टेकडी साइबरसिक्योरिटी ने ₹29.8 करोड़ का राजस्व और ₹8.40 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।