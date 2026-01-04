7 जनवरी से खुलने जा रहा इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹41

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Victory Electric Vehicles IPO open from 7 january price band 41 rupees
संक्षेप:

Jan 04, 2026 12:51 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Victory Electric Vehicles IPO: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिमिटेड (VEVIL) अपना IPO लेकर आ रही है। यह IPO 7 जनवरी 2026 को खुलेगा और 9 जनवरी 2026 को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 41 रुपये तय किया गया है। कंपनी आखिरी माइल मोबिलिटी सेगमेंट में काम करती है और सस्ती, साफ-सुथरी और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर फोकस रखती है। विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खास तौर पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर बनाती है, जिनका इस्तेमाल यात्रियों के साथ-साथ सामान ढोने में भी होता है। बदलते समय के साथ कंपनी ने खुद को EV सेक्टर की जरूरतों के मुताबिक ढाल लिया है।

कंपनी का कारोबार

कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें L3 इलेक्ट्रिक रिक्शा, L5 इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल, लोडर और इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। इसके अलावा विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है, जैसे फूड कार्ट, आइसक्रीम वैन, कचरा उठाने वाली गाड़ियां और दूसरी जरूरत के हिसाब से तैयार की गई थ्री-व्हीलर गाड़ियां। यही कस्टमाइजेशन कंपनी को बाजार में अलग पहचान देता है, खासकर ऐसे बाजार में जहां कीमत को लेकर ग्राहक काफी संवेदनशील होते हैं।

विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सालाना 6,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की क्षमता रखता है और मांग के हिसाब से कंपनी ने धीरे-धीरे अपनी क्षमता बढ़ाई है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, खासकर उत्तर और मध्य भारत में इसकी मजबूत पकड़ है। इसका बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से B2B है। वित्तीय मोर्चे पर भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इंडस्ट्री में उतार-चढ़ाव के बावजूद मुनाफे में बनी रही है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी में 110 स्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे।

कब तक होगी लिस्टिंग

IPO डिटेल्स की बात करें तो विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इश्यू पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसमें 84.30 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। इश्यू प्राइस 41 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और कुल IPO साइज करीब 34.56 करोड़ रुपये का है। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। रिटेल निवेशकों के लिए 50% हिस्सा आरक्षित है। न्यूनतम निवेश के लिए 6,000 शेयर यानी करीब 2.46 लाख रुपये लगाने होंगे। शेयर NSE के SME प्लेटफॉर्म NSE Emerge पर 14 जनवरी 2026 को लिस्ट होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों के लिए यह IPO एक अहम मौका माना जा रहा है।

