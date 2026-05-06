नए चेयरमैन के आते ही ऊपर चढ़ा ये स्टॉक, 30 दिन में 27% की तूफानी तेजी; आपका है दांव?

Vi today share price: Vi में नए चेयरमैन के आते ही इसके शेयर में तेजी देखने को मिली है। बुधवार को मार्केट खुलते ही स्टॉक में करीब 4% की उछाल देखने को मिली। पिछले 30 दिन में ये स्टॉक 27% की ग्रोथ हासिल कर चुका है।

Vi today share price: टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचाते हुए Vi (Vodafone Idea Limited) के शेयरों में हाल ही में जोरदार उछाल देखने को मिला, जब कंपनी ने एक बड़ा नेतृत्व बदलाव करते हुए कुमार मंगलम बिड़ला (Kumar Mangalam Birla) को फिर से नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया। इस खबर के बाद 6 मई को मार्केट खुलते ही कंपनी के शेयर करीब 4% चढ़कर ₹11.24 तक पहुंच गए, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत देता है।

आपको बता दें कि करीब 5 साल पहले वित्तीय दबाव के चलते चेयरमैन पद से इस्तीफा देने वाले बिड़ला की वापसी को बाजार ने सकारात्मक रूप में लिया है। वहीं, रविंदर टक्कर (Ravinder Takkar) ने चेयरमैन पद छोड़ते हुए अब नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की भूमिका संभाल ली है, जिससे कंपनी में अनुभव और निरंतरता दोनों बनी रहेंगी।

आदित्य बिड़ला ग्रुप (Aditya Birla Group) और वोडाफोन ग्रुप (Vodafone Group) ने जॉइंट वेंचर Vi (Vodafone Idea) को 2016 में जिओ (Reliance Jio) की एंट्री के बाद बढ़ी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, कंपनी को भारी कर्ज और AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई। इसी बीच सरकार ने 2021 में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए एक पैकेज पेश किया, जिसके तहत Vi (Vodafone Idea) के कुछ बकाया को इक्विटी में बदला गया और सरकार कंपनी की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बन गई।

इसके अलावा 2023 और 2025 में भी स्पेक्ट्रम और AGR से जुड़े हजारों करोड़ रुपये को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया, जिससे कंपनी को राहत तो मिली, लेकिन कर्ज का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में सरकार ने AGR बकाया पर आंशिक मोरेटोरियम भी दिया, जिससे भुगतान को 2030 के बाद तक टाल दिया गया और कंपनी को अल्पकालिक नकदी संकट से राहत मिली। हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने कंपनी के AGR बकाया में 27% की कटौती कर इसे ₹64,046 करोड़ कर दिया, जो पहले ₹87,695 करोड़ था। यह कदम भी कंपनी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

शेयर परफॉर्मेंस

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर शानदार तेजी देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE: IDEA) पर कंपनी का शेयर 2.87% (₹0.31) की बढ़त के साथ ₹11.11 पर कारोबार कर रहा है। पिछले 30 दिनों में यह टेलीकॉम स्टॉक 27% की ग्रोथ हासिल कर चुका है। आज 6 मई 2026 को मार्केट खुलते ही कंपनी के शेयर करीब 4% चढ़कर ₹11.24 तक पहुंच गए थे। कर्ज के भारी बोझ और नेटवर्क विस्तार की चुनौतियों से जूझ रही इस टेलीकॉम कंपनी के शेयर में पिछले कुछ समय से लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

कुमार मंगलम बिड़ला की वापसी, सरकारी राहत और रणनीतिक बदलावों ने Vi (Vodafone Idea) के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं। हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन निवेशकों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या यह बदलाव कंपनी को दोबारा मजबूत बना पाएंगे और क्या यह टेलीकॉम सेक्टर में अपनी खोई हुई पकड़ वापस हासिल कर सकेगी।