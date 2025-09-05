बाजार की उतार और चढ़ाव के बीच किंग बना यह ₹10 से कम की कीमत वाला शेयर, आज 13% चढ़ा भाव

Vi Share Price: एक तरफ शुक्रवार को शेयर बाजार में उठा-पटक का दौर देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ से वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में निवेशकों ने दिल-खोलकर निवेश किया है। कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में 7.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Vi Share Price: एक तरफ शुक्रवार को शेयर बाजार में उठा-पटक का दौर देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ से वोडाफोन आइएडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में निवेशकों ने दिल-खोलकर निवेश किया है। कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में 7.45 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह स्टॉक 6.65 रुपये के लेवल पर ओपन हुए थे। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज तीसरे कारोबारी दिन उछाल देखने को मिली है। बता दें, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह उन रिपोर्ट्स को माना जा रहा है जिसमें सरकार की तरफ से 1 बिलियन डॉलर के निवेश की बात कही जा रही है।

आज कंपनी के औसत ट्रेडिंग वैल्यूम में भी तेजी देखने को मिली है। एनएसई और बीएसई मिलाकर 1532 मिलियन शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। यह वोडाफोन आइडिया के कुल हिस्से का 1.4 प्रतिशत के बराबर है। बता दें, इस हफ्ते की तेजी से पहले 22 से 25 अगस्त के दौरान दो ट्रेडिंग सेशन के बीच वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 13 प्रतिशत की तेजी आई थी।

क्या वह खबर? इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार वोडाफोन आइडिया में 8800 करोड़ रुपये का रणनीतिक निवेश करना चाहती है। आदित्य बिरला ग्रुप और यूके के वोडाफोन के पास विकल्प है कि वो अपना कुछ हिस्सा बेच दें। जिससे सरका कुछ और समय के लिए टेलीकॉम कंपनी में निवेश को जारी रखे। हालांकि, इस मसले पर वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उन्हें सरकार की तरफ ऐसे कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी मीडियम टर्म के लिए इस स्टॉक के लिए अच्छा समय बता रहे हैं।