ट्रंप के टैरिफ का असर, टल सकता है ₹2800 करोड़ का यह IPO, कंपनी को है डर!

Veritas Finance IPO: अमेरिकी टैरिफ का असर अब भारत में आईपीओ मार्केट पर भी मंडरा रहा है। यही वजह है कि बाजार में गिरावट की संभावना को देखते हुए मल्टीपल्स पीई और केदारा कैपिटल समर्थित गैर-बैंक ऋणदाता वेरिटास फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ में देरी की खबर है। खबर है कि भारत के निर्यात-केंद्रित एमएसएमई पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में चिंताओं के कारण कंपनी ने अपने 2,800 करोड़ रुपये के आईपीओ को लाने में देरी कर रही है।

क्या है डिटेल मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई टैरिफ दर, जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का 'जुर्माना' भी शामिल है। 27 अगस्त से लागू हो गई। रूस द्वारा लगाया गया यह शुल्क, इस महीने की शुरुआत में लागू हुए 25 प्रतिशत तथाकथित पारस्परिक टैरिफ के अतिरिक्त है। सूत्रों ने बताया कि यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अगस्त में अपने शेयर बेचने की योजना बना रही थी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत के अतिरिक्त जुर्माने के कारण कंपनी को अपनी योजना रोकनी पड़ी।

किस बात का है डर एनालिस्ट के मुताबिक, "भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ ने एमएसएमई के प्रति धारणा को खराब कर दिया है क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या में एमएसएमई निर्यात से जुड़े हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे कपड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटो कंपोनेंट, रसायन और समुद्री भोजन।" रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 20 अगस्त की एक रिपोर्ट में कहा कि कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और समुद्री खाद्य उद्योग, जो अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में एमएसएमई की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है और इन पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा।