मल्टीबैगर स्टॉक को एक्सपर्ट ने दिया BUY टैग, शेयरों में 80% तेजी की उम्मीद, ₹2260 का टारगेट प्राइस सेट

ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी को उम्मीद है कि मल्टीबैगर स्टॉक वीनस पाइप्स (Venus Pipes) के शेयरों में तेजी आई है। ब्रोकरेज हाउस ने 2260 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि दर्शाता है कंपनी के शेयरों की कीमतों में 80 प्रतिशत की उछाल देखने मिल सकती है।

ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी को उम्मीद है कि मल्टीबैगर स्टॉक वीनस पाइप्स (Venus Pipes) के शेयरों में तेजी आई है। ब्रोकरेज हाउस ने 2260 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि दर्शाता है कंपनी के शेयरों की कीमतों में 80 प्रतिशत की उछाल देखने मिल सकती है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के शेयर में बढ़ोतरी की वजह से इस स्टॉक को BUY टैग दिया है।

कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी?

गुजरात की इस स्टेनलेस स्टील पाइप्स का रेवन्यू अप्रैल से जून 2025 के दौरान 276.40 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी का रेवन्यू 15.1 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 240.10 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, वीनस पाइप्स का नेट प्रॉफिट 9.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 24.80 करोड़ रुपये रहा था। नुवामा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 27.50 करोड़ रुपये रहा था।

वीनस पाइप्स का EBITDA 6.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 44.90 करोड़ रुपये रहा था। प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) सालाना आधार पर 10 प्रतिशत गिरा है।

पिछला एक साल कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग का टाईम पर यह स्टॉक 1318.65 रुपये के लेवल पर था। बीते एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। हालांकि, 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 4.46 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। वहीं, एक साल में वीनस पाइप्स का शेयर 40 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 3 साल में वीनस पाइप्स ने निवेशकों को 228 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।

