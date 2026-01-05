वेनेजुएला तनाव से सोने-चांदी में उछाल, MCX गोल्ड ₹2000 और सिल्वर ₹9900 उछली

संक्षेप: Gold Silver Price Today: 5 जनवरी को एमसीएक्स सोने के दाम शुरुआती कारोबार में 1.5% उछल गए। सुबह लगभग 9:05 बजे, एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 1.5% बढ़कर 1,37,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि उस समय एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 4.3% बढ़कर 2,46,380 रुपये प्रति किलो पर थे।

Gold Silver Price Today: अमेरिका द्वारा वीकेंड पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद बढ़े भू-राजनीतिक तनाव के कारण, आज, सोमवार 5 जनवरी को एमसीएक्स सोने के दाम शुरुआती कारोबार में 1.5% उछल गए। सुबह लगभग 9:05 बजे, एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 1.5% बढ़कर 1,37,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जबकि उस समय एमसीएक्स सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 4.3% बढ़कर 2,46,380 रुपये प्रति किलो पर थे। चांदी करीब 9900 और सोने में करीब 2000 रुपये की उछाल दर्ज की गई।

वेनेजुएला की कार्रवाई का असर अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी आई, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौरान कीमती धातुओं में भाव बढ़ते हैं।

अमेरिका में स्पॉट गोल्ड 1.5% बढ़कर 4,395.35 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि फरवरी के लिए गोल्ड फ्यूचर्स 2% से अधिक बढ़कर 4,418.15 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर पहुंच गया।

अन्य कारक भी जिम्मेदार हालांकि, वेनेजुएला की घटना ही सोने की कीमतों को बढ़ाने वाला एकमात्र कारक नहीं है। रूस-यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता, अमेरिकी फेड द्वारा और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, और खुदरा निवेशकों की बढ़ी मांग भी सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि को जारी रखे हुए है।

विशेषज्ञ की राय पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन ने कहा, "भू-राजनीतिक तनाव और सेफ हेवन में खरीदारी की वजह से निचले स्तर पर कीमतों को सहारा मिल सकता है। रूसी राष्ट्रपति के निवास पर ड्रोन हमले के रूस के दावे के बाद रूस-यूक्रेन शांति समझौते में भी देरी हुई है, जो कीमती धातुओं में सुरक्षित पनाहगाह खरीदारी को भी समर्थन दे रहा है। रुपये में कमजोरी घरेलू बाजारों में कीमतों को सहारा दे रही है।"

क्या करें निवेशक जैन ने बताया कि सोने को $4,315 और $4,284 पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस $4,380 और $4,410 प्रति ट्रॉय औंस पर है और चांदी को आज के सेशन में $69.40 और $68 पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस $72.70 और $74.40 प्रति ट्रॉय औंस पर है।

जैन ने कहा कि MCX सोने को ₹1,35,100 और ₹1,34,400 पर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस ₹1,36,300 और ₹1,37,000 पर है, जबकि चांदी को ₹2,32,400 और ₹2,28,800 पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ₹2,41,000 और ₹2,45,000 पर है।

जैन ने कहा, "हम ₹2,31,000 और ₹2,28,800 के आसपास गिरावट पर चांदी खरीदने का सुझाव देते हैं, जिसमें ₹2,24,000 का स्टॉप लॉस और ₹2,40,000 और ₹2,44,000 का टारगेट है।"

रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी के अनुसार, MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स, ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ, पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन आज के लिए ₹1,38,000 प्रति 10 ग्राम रेजिस्टेंस है।

मेहता इक्विटीज में कमोडिटीज के VP राहुल कलांत्री ने कहा कि सोने को $4,255 और $4,205 पर सपोर्ट है जबकि रेजिस्टेंस $4,395 और $4,445 पर है। चांदी को $70.20 और $69.45 पर सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस $73.55 और $74.30 पर है।

कलांत्री ने कहा कि सोने को ₹1,35,550 और ₹1,34,710 पर सपोर्ट है जबकि रेजिस्टेंस ₹1,38,150 और ₹1,39,100 पर है। चांदी को ₹2,33,150 और ₹2,31,780 पर सपोर्ट मिल रहा है, जबकि रेजिस्टेंस ₹2,37,810 और ₹2,39,970 पर है।