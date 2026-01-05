वेनेजुएला तनाव से रक्षा शेयरों में बंपर उछाल, BELपारस डिफेंस तक के बढ़े भाव

संक्षेप: Defence Stocks: एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 4.21% चढ़कर बीएसई पर 2,523 रुपये के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए। पारस डिफेंस के शेयर 2.80% बढ़कर 713 रुपये पर पहुंचे, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर 2.42% चढ़कर 4,544.9 रुपये पर ट्रेड हुए।

जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते सोमवार, 5 जनवरी को रक्षा कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों का ध्यान डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की ओर खींचा। यह रैली अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद आई, जिसने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया और रक्षा निर्माता कंपनियों के प्रति जोखिम-पर-रुझान वाली भावना को ट्रिगर किया।

प्रमुख कंपनियों के शेयरों में उछाल सोमवार को सुबह 10:50 बजे तक, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के शेयर 4.21% चढ़कर बीएसई पर 2,523 रुपये के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए। पारस डिफेंस के शेयर 2.80% बढ़कर 713 रुपये पर पहुंचे, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के शेयर 2.42% चढ़कर 4,544.9 रुपये पर ट्रेड हुए।

इसके अलावा, सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर 3.90% उछलकर 12,840 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के शेयर 3.19% बढ़कर 418.6 रुपये और भारत डायनामिक्स (बीडीएल) के शेयर 3.27% चढ़कर 1,553 रुपये पर पहुंच गए।

डेटा पैटर्न्स के शेयर 3% बढ़कर 2,726 रुपये पर थे। रक्षा सूचकांक की भारी-भरकम कंपनी मझगांव डॉक के शेयर भी 1.39% की बढ़त के साथ 2,544 रुपये पर पहुंच गए।

तनाव का कारण: अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रक्षा शेयरों में खरीदारी की दिलचस्पी अमेरिका द्वारा "ऑपरेशन एब्सॉल्यूट रिजॉल्व" नामक सामरिक आक्रमण अमल में लाने के बाद देखी गई। इस कार्रवाई में वेनेजुएला भर में निशाना बनाकर की गई हवाई हमले शामिल थे।

इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम महिला को गिरफ्तार कर लिया। यह कदम महीनों के आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक अलग-थलगपन के बाद आया।

अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ने बढ़ाई चिंता ऑपरेशन के बाद एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला का जिक्र करते हुए कहा, "हम देश चलाएंगे," और अमेरिकी निगरानी में एक संक्रमण पर जोर दिया। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका संसाधनों के दुरुपयोग की पिछली शिकायतों का हवाला देते हुए वेनेजुएला के महत्वपूर्ण मात्रा में तेल को अन्य देशों को बेचेगा।

इन बयानों ने वेनेजुएला के मामलों में लंबे समय तक अमेरिकी भागीदारी का संकेत दिया, जिससे लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक संकट की धारणा और तेज हो गई।

बाजार के सहभागियों ने इन घटनाक्रमों पर रक्षा से जुड़े इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाकर प्रतिक्रिया दी है, जो निरंतर अनिश्चितता के बीच वैश्विक रक्षा खर्च में वृद्धि की उम्मीदों को दर्शाता है।