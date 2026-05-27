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पहले ही दिन 60% से ज्यादा उछल गया यह शेयर, 77 रुपये से 124 रुपये पर पहुंचा दाम

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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एक छोटी कंपनी वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर पहले ही दिन अपने IPO प्राइस से 61% उछल गए हैं। IPO में वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर का दाम 77 रुपये था। कंपनी के शेयर पहले ही दिन 124 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

पहले ही दिन 60% से ज्यादा उछल गया यह शेयर, 77 रुपये से 124 रुपये पर पहुंचा दाम

फूड और बेवरेजेज इंडस्ट्री से जुड़ी एक छोटी कंपनी वेगोरामा पंजाबी अंगीठी की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर पहले ही दिन अपने IPO प्राइस से 61 पर्सेंट उछल गए हैं। आईपीओ में वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर का दाम 77 रुपये था। कंपनी के शेयर पहले ही दिन 124 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के आईपीओ पर 35 गुना से ज्यादा दांव लगा था। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मई को खुला था और यह 22 मई तक ओपन रहा।

53% फायदे पर लिस्टिंग, फिर लगा अपर सर्किट
वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर बुधवार को 53 पर्सेंट फायदे के साथ 118.10 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 77 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 124 रुपये पर जा पहुंचे। यानी, आईपीओ प्राइस के मुकाबले वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के शेयर पहले ही दिन 61 पर्सेंट उछल गए। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं।

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IPO पर लगा 35 गुना से ज्यादा दांव
वेगोरामा पंजाबी अंगीठी का आईपीओ (Vegorama Punjabi Angithi IPO) टोटल 35.15 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 27.79 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 63.93 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 26.46 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर थे। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी के आईपीओ का टोटल साइज 38 करोड़ रुपये तक का था।

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क्या करती है कंपनी
वेगोरामा पंजाबी अंगीठी की शुरुआत मार्च 2022 में हुई है। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी लिमिटेड प्राथमिक रूप से फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री में है। कंपनी पंजाबी अंगीठी ब्रांड के तहत रेस्टोरेंट्स की चेन ऑपरेट करती है। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी 19 क्लाउड किचेन्स और दिल्ली-एनसीआर एरिया में 2 फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट्स चलाती है। 28 दिसंबर 2026 के डेटा के मुताबिक, कंपनी के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में 306 कर्मचारी हैं। कंपनी के प्रमोटर दीपक चड्ढा, सुभाष चंदर चड्ढा और टीनू चड्ढा हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.41 पर्सेंट है। वेगोरामा पंजाबी अंगीठी, आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल बैंगक्वट एंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट के कंस्ट्रक्शन, सेंट्रलाइज्ड किचन के कंस्ट्रक्शन के कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेगी। साथ ही, नए क्लाउड किचन के रोलआउट में भी कंपनी फंड खर्च करेगी।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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