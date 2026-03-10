इस कंपनी ने किया बोनस शेयर का ऐलान, मिलेंग हर 1 पर 4 शेयर
Bonus Share News: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Vega Jewellers Ltd ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 4 शेयर दिया जा रहा है।
Bonus Share News: बोनस शेयर की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। Vega Jewellers Ltd ने बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 4 शेयर दिया जा रहा है। बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों का भाव बीते एक साल में तेज उछाल दर्ज की गई है।
मिलेंगे 1 पर 4 शेयर फ्री
आज मंगलवार को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 1 शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर बांटा जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, जल्द ही कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट की जानकारी सामने आ सकती है।
शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?
मंगलवार के डाटा के अनुसार बीएसई में इस स्टॉक का भाव 312.25 रुपये के लेवल पर था। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2026 में 53 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक निवेशकों को 879 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 321.25 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 24.71 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 317 करोड़ रुपये का है।
कंपनी ने आखिरी बार निवेशकों को 2014 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था।
‘मालिक’ खरीद रहे हैं शेयर
19 जनवरी 2026 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71.22 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 28.78 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पहले दिसंबर तिमाही तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 69.73 प्रतिशत थी। और पब्लिक के पास 30.27 प्रतिशत था। यानी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को जनवरी के महीने में बढ़ा चुके हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।