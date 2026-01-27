2 महीने में 60% चढ़ गया यह शेयर, अब 1.59 फीसदी बिकेगी हिस्सेदारी, ₹4900 करोड़ जुटाने की तैयारी
Hindustan Zinc: तेल से लेकर मेटल सेक्टर तक कारोबार करने वाली दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड ने मंगलवार, 27 जनवरी को बड़ा फैसला लिया। कंपनी ने बताया कि उसकी अधिकृत कमेटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 1.59 फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए शेयर बाजार में की जाएगी। वेदांता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह सौदा सेबी के नियमों और स्टॉक एक्सचेंज के तय नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा। इस फैसले के बाद बाजार में हिंदुस्तान जिंक और वेदांता , दोनों के शेयरों पर निवेशकों की खास नजर बनी हुई है।
क्या है डिटेल
इस प्रस्ताव के तहत वेदांता, हिंदुस्तान जिंक के करीब 6.7 करोड़ शेयर बेचेगी, जो कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी का 1.59 फीसदी है। अगर मौजूदा बाजार भाव की बात करें तो मंगलवार को हिंदुस्तान जिंक का शेयर ₹726.50 पर बंद हुआ। इस हिसाब से OFS के जरिए बेचे जाने वाले शेयरों की कुल वैल्यू करीब ₹4,868 करोड़ बैठती है। बाजार जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी रकम जुटाकर वेदांता अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत कर सकती है या फिर कर्ज घटाने पर फोकस कर सकती है।
शेयरों के हाल
पिछले दो महीनों में हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शेयर करीब 60 फीसदी चढ़ चुका है, जिसकी बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी मानी जा रही है। हिंदुस्तान जिंक भारत में चांदी से जुड़ा इकलौता लिस्टेड स्टॉक है, इसलिए निवेशकों की इसमें खास दिलचस्पी बनी हुई है। मंगलवार के बंद भाव पर कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹3.07 लाख करोड़ पहुंच गया है। वहीं, वेदांता की 61.8 फीसदी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग ₹1.89 लाख करोड़ आंकी जा रही है।
हिस्सेदारी पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2025 तक वेदांता और अन्य प्रमोटर्स के पास 61.84 फीसदी शेयर हैं, जबकि भारत सरकार के पास 27.92 फीसदी हिस्सेदारी है। बाकी करीब 31.93 फीसदी शेयर पब्लिक और संस्थागत निवेशकों के पास हैं। नतीजों के मोर्चे पर भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा है। तीसरी तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का नेट प्रॉफिट 47 फीसदी बढ़कर ₹3,879 करोड़ पहुंच गया। EBITDA ₹6,005 करोड़ रहा और मार्जिन बढ़कर 55 फीसदी हो गया। मजबूत नतीजों का असर शेयर पर भी दिखा और मंगलवार को हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 4 फीसदी की तेजी के साथ ₹726.60 पर बंद हुआ।