डीमर्जर के बाद वेदांता को MSCI इंडेक्स पर बड़ा झटका, निवेशकों पर भी होगा असर?
मुख्य बातें
- MSCI ने वेदांता को अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स से हटाने का ऐलान किया है
- सोमवार को डीमर्जर की अंतिम प्रक्रिया पूरी हुई, जब वेदांता से अलग की गई चार कंपनियों- वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील की बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग हुई
अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड के बहुप्रतीक्षित डीमर्जर (विभाजन) की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक अगले दिन कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने वेदांता को अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स से हटाने का ऐलान किया है। यह फैसल 22 जून से प्रभावी होगा।
क्यों लिया गया फैसला?
MSCI ने यह कदम वेदांता समूह के पांच अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में बंटने के बाद उठाया है। पहले MSCI मूल वेदांता को ट्रैक करता था लेकिन बंटवारे के बाद बची हुई वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम हो गया है। कहने का मतलब है कि वेदांता अब MSCI के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी शेयर का प्रमुख इंडेक्स से बाहर होना अक्सर विदेशी फंडों की बिकवाली को बढ़ाता है। बता दें कि सोमवार को डीमर्जर की अंतिम प्रक्रिया पूरी हुई, जब वेदांता से अलग की गई चार कंपनियों- वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील की बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग हुई।
कैसी रही शुरुआत?
बीएसई पर वेदांता एल्युमीनियम मेटल का शेयर 527 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ लेकिन बाद में यह पांच प्रतिशत गिरकर 500.65 रुपये के निचले सर्किट पर आ गया। वेदांता पावर का शेयर 41.30 रुपये पर सूचीबद्ध होकर 43.35 रुपये तक चढ़ गया। लेकिन कारोबार के अंत में 0.84 प्रतिशत नुकसान के साथ 40.95 रुपये पर बंद हुआ। वेदांता ऑयल एंड गैस 39 रुपये के भाव पर खुला और पांच प्रतिशत गिरकर 37.05 रुपये के निचले सर्किट तक पहुंच गया। वहीं, वेदांता आयरन एंड स्टील का शेयर 22.25 रुपये पर सूचीबद्ध होकर 5.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21.05 रुपये पर बंद हुआ।
वेदांता लिमिटेड से अलग होकर गठित इन चारों कंपनियों के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर भी सूचीबद्ध हुए। वेदांता एल्युमीनियम मेटल 522 रुपये, वेदांता पावर 41.80 रुपये, वेदांता ऑयल एंड गैस 38 रुपये और वेदांता आयरन एंड स्टील 20 रुपये प्रति शेयर पर खुले। हालांकि, सत्र के अंत में अधिकांश शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
बीएसई पर मार्केट कैप के लिहाज से वेदांता एल्युमीनियम मेटल का मूल्यांकन करीब 1.95 लाख करोड़ रुपये, वेदांता पावर का 16,013 करोड़ रुपये, वेदांता ऑयल एंड गैस का 14,487 करोड़ रुपये और वेदांता आयरन एंड स्टील का 8,231 करोड़ रुपये रहा। समूह की प्रमुख सूचीबद्ध कंपनी वेदांता लिमिटेड पहले की तरह बनी रहेगी। नई लिस्टेड कंपनियों को ट्रेड-फॉर-ट्रेड (T2T) सेगमेंट में रखा गया है। इस कैटेगरी के तहत, इंट्राडे ट्रेडिंग की इजाजत नहीं है और सभी ट्रांजैक्शन में शेयरों की डिलीवरी होनी जरूरी है। इसका मतलब है कि जो निवेशक किसी भी वेदांता डीमर्जर कंपनी के शेयर किसी खास ट्रेडिंग दिन खरीदते हैं, वे उन्हें अगले ट्रेडिंग दिन से ही बेच सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें