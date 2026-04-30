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वेदांता डीमर्जर आज से प्रभावी: शेयर आज करेगा ‘एक्स-डीमर्जर’ ट्रेडिंग, निवेशकों को क्या मिलेगा?

Apr 30, 2026 09:09 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Vedanta Demerger: वेदांता का डीमर्जर आज से लागू। जानें शेयरधारकों को कितने शेयर मिलेंगे, वैल्यूएशन क्या है और निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं।

वेदांता डीमर्जर आज से प्रभावी: शेयर आज करेगा ‘एक्स-डीमर्जर’ ट्रेडिंग, निवेशकों को क्या मिलेगा?

Vedanta Demerger: अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयर गुरुवार, 30 अप्रैल से डीमर्जर के बाद नए रूप में ट्रेड करना शुरू करेंगे। कंपनी ने 1 मई को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके आधार पर निवेशकों को अलग-अलग कंपनियों के शेयर मिलेंगे।

कौन निवेशक होंगे पात्र?

जिन निवेशकों के पास बुधवार के क्लोजिंग तक वेदांता के शेयर उनके डिमैट अकाउंट में थे, वही डीमर्जर का फायदा पाने के पात्र होंगे। आज शेयर खरीदने वाले निवेशकों को यह लाभ नहीं मिलेगा।

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डीमर्जर में क्या मिलेगा?

इस डीमर्जर के तहत निवेशकों को “1 के बदले 1” का फायदा मिलेगा। यानी मौजूदा वेदांता के हर एक शेयर पर अलग-अलग डीमर्ज्ड कंपनियों का एक-एक शेयर दिया जाएगा।

आज कैसे होगा ट्रेडिंग?

डीमर्जर के चलते आज शेयर में पहले 9:15 से 9:45 बजे तक स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे से सामान्य ट्रेडिंग शुरू होगी। इस दौरान वेदांता का शेयर अपने एल्युमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन एंड स्टील बिजनेस से अलग होकर “एक्स-डीमर्जर” आधार पर ट्रेड करेगा।

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डीमर्जर के बाद कंपनी में क्या बचेगा?

डीमर्जर के बाद लिस्टेड वेदांता में मुख्य रूप से हिन्दुस्तान जिंक में 60.71% हिस्सेदारी, जिंक इंटरनेशनल और कॉपर बिजनेस रहेगा। कॉपर बिजनेस को फिलहाल अलग करने की योजना टाल दी गई है।

वैल्यूएशन क्या कहता है?

ब्रोकरेज नुवामा के मुताबिक डीमर्जर से पहले वेदांता की कुल वैल्यू ₹936 प्रति शेयर आंकी गई है। एक्स-डीमर्जर वेदांता की वैल्यू करीब ₹336 प्रति शेयर होगी। जबकि, हिंदुस्तान जिंक हिस्सेदारी की वैल्यू ₹317 प्रति शेयर रहेगी। अन्य बिजनेस की वैल्यू ₹19 प्रति शेयर होगी।

शेयर का प्रदर्शन: डीमर्जर से पहले वेदांता का शेयर बुधवार को 4.8% चढ़कर ₹775 पर बंद हुआ। साल 2026 में अब तक यह स्टॉक 25% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

विश्लेषकों का मानना है कि डीमर्जर के बाद अलग-अलग बिजनेस की वैल्यू स्पष्ट होगी, जिससे निवेशकों को बेहतर वैल्यू अनलॉक होने का मौका मिल सकता है। ज्यादातर ब्रोकरेज अब भी इस शेयर पर “Buy” रेटिंग बनाए हुए हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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