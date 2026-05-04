निवेशकों की बल्ले-बल्ले! 1 दिन में 7% तक उछला ये स्टॉक, डिमर्जर के बाद शेयर में तूफानी तेजी

Vedanta share price: वेदांता (Vedanta) के शेयरों में डिमर्जर के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां स्टॉक ने करीब 8% तक उछाल दर्ज किया। स्टॉक ने 1 दिन में ही 7% की बढ़त बनाई है। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और लगातार बढ़ती डिलीवरी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों का भरोसा फिर से लौट रहा है।

Vedanta share price: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd.) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्टॉक पर आ गया है। डिमर्जर (कंपनी के अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग करने) के बाद पहले फुल ट्रेडिंग सेशन में ही शेयर करीब 8% तक उछल गया। यह तेजी उस समय आई, जब पिछले हफ्ते हुए प्राइस डिस्कवरी सेशन में शेयर ₹289.5 के आसपास बंद हुआ था। अब डिमर्जर के बाद कंपनी का स्ट्रक्चर बदल चुका है, जिससे निवेशकों को भविष्य में अलग-अलग बिजनेस की वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस स्टॉक ने 1 दिन में ही 7% की बढ़त बनाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सोमवार को ट्रेडिंग सेशन के शुरुआती 45 मिनट में ही 3.3 करोड़ से ज्यादा शेयरों का ट्रेड हुआ, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी बनी हुई है। खास बात यह रही कि इनमें से करीब 50% शेयर डिलीवरी के लिए थे, यानी निवेशक सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिए भी इसमें निवेश कर रहे हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस से डिलीवरी वॉल्यूम लगातार 50% से ऊपर बना हुआ है, जो एक मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है।

डिमर्जर के बाद अब वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd.) अपने एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और आयरन एंड स्टील बिजनेस को अलग-अलग लिस्ट करने जा रही है। कंपनी के CFO अजय गोयल (Ajay Goel) के मुताबिक, अगले 6-8 हफ्तों में ये सभी यूनिट्स अलग-अलग लिस्ट हो सकती हैं, जिससे कुल मिलाकर 5 अलग कंपनियां बाजार में मौजूद होंगी। इस कदम से हर बिजनेस की अलग पहचान बनेगी और निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी।

कंपनी की भविष्य की रणनीति भी काफी मजबूत नजर आ रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 साल में कंपनी अपने कर्ज को घटाकर 3 बिलियन डॉलर तक लाने का लक्ष्य रख रही है। इसके अलावा रुपये में कमजोरी भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि हर ₹1 की गिरावट से कंपनी के EBITDA में करीब ₹1,000 करोड़ का फायदा होता है।

वेदांता का शेयर परफॉर्मेंस

वेदांता (Vedanta Ltd) के शेयर में 4 मई 2026 को शानदार तेजी देखने को मिली, जहां यह करीब ₹290 पर ट्रेड करता दिखा और लगभग 7% की बढ़त दर्ज की। डिमर्जर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी इस स्टॉक में लगातार बढ़ रही है, जिसका असर आज के मजबूत उछाल में साफ नजर आया। खास बात यह रही कि भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलीवरी डेटा ने इस तेजी को सपोर्ट किया, जो लंबी अवधि के निवेशकों की भागीदारी का संकेत देता है।

पिछले कुछ सेशन से 50% से ज्यादा डिलीवरी बनी रहने से यह साफ है कि केवल ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि निवेश के नजरिए से भी वेदांता (Vedanta) आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही कंपनी की कर्ज घटाने की योजना और अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स की लिस्टिंग की खबरें इस तेजी को और मजबूती दे रही हैं। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए वेदांता (Vedanta) का शेयर शॉर्ट टर्म में मजबूत मोमेंटम दिखा रहा है और बाजार की नजरें अब इसके अगले मूव पर टिकी हैं।