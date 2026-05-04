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निवेशकों की बल्ले-बल्ले! 1 दिन में 7% तक उछला ये स्टॉक, डिमर्जर के बाद शेयर में तूफानी तेजी

May 04, 2026 12:03 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Vedanta share price: वेदांता (Vedanta) के शेयरों में डिमर्जर के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जहां स्टॉक ने करीब 8% तक उछाल दर्ज किया। स्टॉक ने 1 दिन में ही 7% की बढ़त बनाई है। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और लगातार बढ़ती डिलीवरी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि निवेशकों का भरोसा फिर से लौट रहा है। 

निवेशकों की बल्ले-बल्ले! 1 दिन में 7% तक उछला ये स्टॉक, डिमर्जर के बाद शेयर में तूफानी तेजी

Vedanta share price: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd.) के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्टॉक पर आ गया है। डिमर्जर (कंपनी के अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स को अलग करने) के बाद पहले फुल ट्रेडिंग सेशन में ही शेयर करीब 8% तक उछल गया। यह तेजी उस समय आई, जब पिछले हफ्ते हुए प्राइस डिस्कवरी सेशन में शेयर ₹289.5 के आसपास बंद हुआ था। अब डिमर्जर के बाद कंपनी का स्ट्रक्चर बदल चुका है, जिससे निवेशकों को भविष्य में अलग-अलग बिजनेस की वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस स्टॉक ने 1 दिन में ही 7% की बढ़त बनाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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सोमवार को ट्रेडिंग सेशन के शुरुआती 45 मिनट में ही 3.3 करोड़ से ज्यादा शेयरों का ट्रेड हुआ, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में इस स्टॉक को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी बनी हुई है। खास बात यह रही कि इनमें से करीब 50% शेयर डिलीवरी के लिए थे, यानी निवेशक सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिए भी इसमें निवेश कर रहे हैं। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस से डिलीवरी वॉल्यूम लगातार 50% से ऊपर बना हुआ है, जो एक मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है।

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डिमर्जर के बाद अब वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd.) अपने एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और आयरन एंड स्टील बिजनेस को अलग-अलग लिस्ट करने जा रही है। कंपनी के CFO अजय गोयल (Ajay Goel) के मुताबिक, अगले 6-8 हफ्तों में ये सभी यूनिट्स अलग-अलग लिस्ट हो सकती हैं, जिससे कुल मिलाकर 5 अलग कंपनियां बाजार में मौजूद होंगी। इस कदम से हर बिजनेस की अलग पहचान बनेगी और निवेशकों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी।

कंपनी की भविष्य की रणनीति भी काफी मजबूत नजर आ रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 3 साल में कंपनी अपने कर्ज को घटाकर 3 बिलियन डॉलर तक लाने का लक्ष्य रख रही है। इसके अलावा रुपये में कमजोरी भी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि हर ₹1 की गिरावट से कंपनी के EBITDA में करीब ₹1,000 करोड़ का फायदा होता है।

वेदांता का शेयर परफॉर्मेंस

वेदांता (Vedanta Ltd) के शेयर में 4 मई 2026 को शानदार तेजी देखने को मिली, जहां यह करीब ₹290 पर ट्रेड करता दिखा और लगभग 7% की बढ़त दर्ज की। डिमर्जर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी इस स्टॉक में लगातार बढ़ रही है, जिसका असर आज के मजबूत उछाल में साफ नजर आया। खास बात यह रही कि भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलीवरी डेटा ने इस तेजी को सपोर्ट किया, जो लंबी अवधि के निवेशकों की भागीदारी का संकेत देता है।

पिछले कुछ सेशन से 50% से ज्यादा डिलीवरी बनी रहने से यह साफ है कि केवल ट्रेडिंग ही नहीं, बल्कि निवेश के नजरिए से भी वेदांता (Vedanta) आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। साथ ही कंपनी की कर्ज घटाने की योजना और अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स की लिस्टिंग की खबरें इस तेजी को और मजबूती दे रही हैं। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए वेदांता (Vedanta) का शेयर शॉर्ट टर्म में मजबूत मोमेंटम दिखा रहा है और बाजार की नजरें अब इसके अगले मूव पर टिकी हैं।

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हालांकि, शेयर अपने शुरुआती हाई से थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी करीब 7% की मजबूती के साथ ₹290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd.) में आई यह तेजी निवेशकों के बढ़ते भरोसे और कंपनी के स्ट्रक्चरल बदलाव की कहानी को दर्शाती है। आने वाले समय में यह स्टॉक और भी बड़ी चाल चल सकता है, खासकर अगर अलग-अलग बिजनेस की वैल्यू सही तरीके से सामने आती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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