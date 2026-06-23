वेदांता में ₹2,149 करोड़ की ब्लॉक डील की खबर के बाद शेयर धड़ाम, 6% से अधिक लुढ़के
मुख्य बातें
- सुबह-सुबह कारोबार के दौरान शेयर 285.90 रुपये पर दिखा, जो पिछले बंद भाव 305.85 रुपये से 6.52% कम है
- एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, ब्लॉक डील के तहत करीब 7.3 करोड़ वेदांता के शेयर 292 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे-बेचे गए
वेदांता कंपनी के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में करीब 6% टूट गए। इसकी वजह यह थी कि कंपनी में करीब 1.8% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए बेची गई। इस हिस्सेदारी की कीमत करीब 2,149 करोड़ रुपये आंकी गई है। सुबह-सुबह कारोबार के दौरान शेयर 285.90 रुपये पर दिखा, जो पिछले बंद भाव 305.85 रुपये से 6.52% कम है।
एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, ब्लॉक डील के तहत करीब 7.3 करोड़ वेदांता के शेयर 292 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे-बेचे गए।
इससे पहले सीएनबीसी-टीवी18 ने कहा था कि कंपनी की प्रमोटर ट्विन स्टार होल्डिंग्स करीब 1.7% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। यह सौदा ब्लॉक डील के जरिए किया जा सकता है, जिसकी अनुमानित वैल्यू करीब 1,890 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
6.5 करोड़ शेयर बेचने की तैयारी
रिपोर्ट के अनुसार ट्विन स्टार होल्डिंग्स वेदांता के लगभग 6.5 करोड़ शेयर बेच सकती है। इस ब्लॉक डील के लिए 291 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। यह सोमवार के बंद भाव 305.85 रुपये से करीब 4.9% कम है।
मार्च 2026 तक ट्विन स्टार होल्डिंग्स के पास वेदांता में 40.02% हिस्सेदारी थी, जबकि पूरे प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 56.38% थी। प्रस्तावित बिक्री के बाद भी प्रमोटर ग्रुप कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखेगा।
डिमर्जर के बाद शेयर में आई तेजी
यह हिस्सेदारी बिक्री ऐसे समय में सामने आई है जब वेदांता ने हाल ही में अपने बड़े डीमर्जर को पूरा किया है। कंपनी ने एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और आयरन-स्टील कारोबार को अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांट दिया है।
30 अप्रैल 2026 को एक्स-डीमर्जर होने के बाद से वेदांता का शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उस दिन शेयर 271.55 रुपये पर बंद हुआ था, जो अब बढ़कर 305.85 रुपये तक पहुंच गया है। यानी शेयर में करीब 12.6% की तेजी दर्ज की गई है।
निवेशकों ने डीमर्जर का किया स्वागत
डीमर्जर के बाद शुरुआती उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों ने इस पुनर्गठन का स्वागत किया है। इसी महीने वेदांता और उसकी चार नई लिस्टेड कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप डीमर्जर से पहले के वैल्युएशन से भी ऊपर निकल गया। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलग-अलग कारोबारों के स्वतंत्र प्रबंधन से लंबी अवधि में शेयरधारकों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें