Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vedanta share surges 4 percent today after NCLT approves demerger plan
डिमर्ज होने जा रही यह कंपनी, NCLT की मंजूरी, शेयर खरीदने की लूट

डिमर्ज होने जा रही यह कंपनी, NCLT की मंजूरी, शेयर खरीदने की लूट

संक्षेप:

अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 16 दिसंबर को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने कंपनी के डिमर्जर प्लान को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया।

Dec 16, 2025 04:43 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vedanta Limited Share: अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 16 दिसंबर को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने कंपनी के डिमर्जर प्लान को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया। NCLT ने साफ शब्दों में कहा कि 'कंपनी की स्कीम को स्वीकृति दी जाती है।' इससे पहले नवंबर में हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आपत्तियों के चलते फैसला सुरक्षित रख लिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

सुनवाई के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय ने डिमर्जर को लेकर कई गंभीर चिंताएं जताई थीं। मंत्रालय का कहना था कि डिमर्जर के बाद वित्तीय जोखिम बढ़ सकते हैं, देश की हाइड्रोकार्बन संपत्तियों को गलत तरीके से पेश किया गया है, और कंपनी ने अपनी देनदारियों का पूरा खुलासा नहीं किया है। इन्हीं आपत्तियों की वजह से वेदांता के डिमर्जर में बड़ी रुकावट आ गई थी। हालांकि, वेदांता ने मंत्रालय की दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उसने अपने डिमर्जर प्लान में जरूरी बदलाव कर सेबी से पहले ही मंजूरी हासिल कर ली है और मंत्रालय न तो कंपनी का कर्जदाता है और न ही स्टेकहोल्डर।

वेदांता ग्रुप ने साल 2023 में डिमर्जर की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कंपनी को पांच अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटा जाना है। इनमें वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील शामिल हैं, जबकि स्थिर वेदांता लिमिटेड में जिंक और सिल्वर बिजनेस (Hindustan Zinc के जरिए) रहेगा और यह नई टेक्नोलॉजी व वेंचर्स के लिए इनक्यूबेटर की भूमिका निभाएगी। कंपनी का कहना है कि इस डिमर्जर का मकसद कर्ज कम करना, अलग-अलग बिजनेस को स्वतंत्र रूप से बढ़ने का मौका देना और शेयरधारकों के लिए वैल्यू क्रिएट करना है।

शेयर पर ब्रोकरेज की राय

ब्रोकरेज फर्म नुवामा रिसर्च के मुताबिक, वेदांता का डिमर्जर निवेशकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, डिमर्जर लागू होने के बाद कंपनी का फेयर वैल्यू ₹686 तक पहुंच सकता है, यानी करीब ₹84 प्रति शेयर का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। बाजार में इस खबर का असर भी साफ दिखा। वेदांता का शेयर दिन में ₹573 तक पहुंचा और आखिर में ₹569.35 पर बंद हुआ, जो 3.52% की बढ़त है। साल 2025 में अब तक यह शेयर 28% चढ़ चुका है, जबकि एक साल में इसमें 11% की बढ़त दर्ज की गई है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।