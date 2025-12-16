डिमर्ज होने जा रही यह कंपनी, NCLT की मंजूरी, शेयर खरीदने की लूट

संक्षेप: अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 16 दिसंबर को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने कंपनी के डिमर्जर प्लान को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया।

Vedanta Limited Share: अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार, 16 दिसंबर को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने कंपनी के डिमर्जर प्लान को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शेयर 4% से ज्यादा चढ़ गया। NCLT ने साफ शब्दों में कहा कि 'कंपनी की स्कीम को स्वीकृति दी जाती है।' इससे पहले नवंबर में हुई सुनवाई में ट्रिब्यूनल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आपत्तियों के चलते फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है डिटेल सुनवाई के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय ने डिमर्जर को लेकर कई गंभीर चिंताएं जताई थीं। मंत्रालय का कहना था कि डिमर्जर के बाद वित्तीय जोखिम बढ़ सकते हैं, देश की हाइड्रोकार्बन संपत्तियों को गलत तरीके से पेश किया गया है, और कंपनी ने अपनी देनदारियों का पूरा खुलासा नहीं किया है। इन्हीं आपत्तियों की वजह से वेदांता के डिमर्जर में बड़ी रुकावट आ गई थी। हालांकि, वेदांता ने मंत्रालय की दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उसने अपने डिमर्जर प्लान में जरूरी बदलाव कर सेबी से पहले ही मंजूरी हासिल कर ली है और मंत्रालय न तो कंपनी का कर्जदाता है और न ही स्टेकहोल्डर।

वेदांता ग्रुप ने साल 2023 में डिमर्जर की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कंपनी को पांच अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटा जाना है। इनमें वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील शामिल हैं, जबकि स्थिर वेदांता लिमिटेड में जिंक और सिल्वर बिजनेस (Hindustan Zinc के जरिए) रहेगा और यह नई टेक्नोलॉजी व वेंचर्स के लिए इनक्यूबेटर की भूमिका निभाएगी। कंपनी का कहना है कि इस डिमर्जर का मकसद कर्ज कम करना, अलग-अलग बिजनेस को स्वतंत्र रूप से बढ़ने का मौका देना और शेयरधारकों के लिए वैल्यू क्रिएट करना है।