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अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा, रॉकेट सा उड़े वेदांता के शेयर, 1 पर 4 और शेयर दे रही कंपनी

Apr 29, 2026 05:38 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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वेदांता को चौथी तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा हुआ है। वेदांता का मुनाफा चौथी तिमाही में 89% बढ़कर 9352 करोड़ रुपये रहा है। वेदांता के शेयर बुधवार को इंट्राडे में 5% से ज्यादा उछल गए।

अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा, रॉकेट सा उड़े वेदांता के शेयर, 1 पर 4 और शेयर दे रही कंपनी

वेदांता लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को तूफानी तेजी आई। वेदांता के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 779.45 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल जबरदस्त मुनाफे के बाद आया है। वेदांता को मार्च 2026 तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा हुआ है। वेदांता लिमिटेड का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 89 पर्सेंट बढ़कर 9352 करोड़ रुपये रहा है। सभी बिजनेस में मजबूत ऑपरेशनल गेन्स की वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। वेदांता का यह जबरदस्त परफॉर्मेंस ग्रुप के प्लान्ड डीमर्जर के ठीक पहले सामने आया है। वेदांता ने डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 1 मई फिक्स की है।

89% बढ़ा है वेदांता का तिमाही मुनाफा
वेदांता का मुनाफा चौथी तिमाही में 89 पर्सेंट बढ़कर 9532 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में वेदांता का नेट प्रॉफिट 4961 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में वेदांता लिमिटेड का रेवेन्यू सालाना आधार पर 47.5 पर्सेंट बढ़कर 24,609 करोड़ रुपये रहा है। मार्च 2026 तिमाही के दौरान कंपनी का इबिट्डा 7559 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का इबिट्डा 44 पर्सेंट बढ़ा है। वित्त वर्ष 2027 के लिए वेदांता का मानना है कि एल्युमीनियम प्रॉडक्शन 2.6 MT से 2.7 MT के बीच रह सकता है। वहीं, प्रॉडक्शन कॉस्ट 1650-1700 डॉलर प्रति टन के बीच रहेगी। वहीं, वित्त वर्ष 2026 में प्रति टन प्रॉडक्शन कॉस्ट 1752 डॉलर रही।

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मार्च तिमाही के आखिर में 53,254 करोड़ रुपये का नेट डेट
चौथी तिमाही के आखिर में वेदांता लिमिटेड के नेट डेट-टू-इबिट्डा रेशियो में भी सुधार हुआ है और यह 0.95 गुना रहा है, जो कि पिछली तिमाही में 1.22 गुना था। पिछली 14 तिमाही का यह बेस्ट नंबर है। मार्च 2026 तिमाही के आखिर में ओवरऑल नेट डेट 53,254 करोड़ रुपये रहा, जो कि दिसंबर 2025 तिमाही के आखिर में 60,624 करोड़ रुपये था। वेदांता की हिन्दुस्तान जिंक में 60 पर्सेंट हिस्सेदारी है और इसका करीब 45 पर्सेंट EBIT वहां से आता है।

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1 पर 4 और शेयर दे रही कंपनी, आज था दांव लगाने का आखिरी मौका
वेदांता लिमिटेड ने डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 फिक्स की है। लेकिन, 1 मई को शेयर मार्केट में छुट्टी है। इस वजह से वेदांता के शेयर गुरुवार 30 अप्रैल से ही एक्स-डीमर्जर पर ट्रेड करने लगेंगे। केवल उन्हीं शेयरधारकों को डीमर्जर का फायदा मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में बुधवार बाजार बंद होने तक कंपनी के शेयर होंगे। यानी, जिन निवेशकों ने बुधवार तक वेदांता के शेयर खरीद लिए होंगे, उन्हें डीमर्जर का फायदा मिलेगा। वेदांता के हर 1 शेयर पर ग्रुप की कंपनियों के 4 शेयर मिलेंगे। शेयरधारकों को वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड का 1-1 शेयर मिलेगा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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