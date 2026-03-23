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वेदांता ने तय किया डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट, फिर भी 4% से अधिक लुढ़क गया शेयर

Mar 23, 2026 11:03 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Vedanta Share Price: कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 27 मार्च तय कर दिया है। डिविडेंड से पहले आज शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। जानिए गिरावट की वजह, Q3 रिजल्ट, डिमर्जर प्लान और क्या यह निवेश का सही मौका है।

वेदांता ने तय किया डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट, फिर भी 4% से अधिक लुढ़क गया शेयर

अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को तेज गिरावट देखने को मिली। एनएसई पर कंपनी का स्टॉक करीब 4% से अधिक तक टूटकर 637.05 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट उस समय आई जब कंपनी की बोर्ड बैठक में तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर फैसला होना था। कंपनी ने इस प्रस्तावित डिविडेंड के लिए 27 मार्च को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके चलते निवेशकों में उत्सुकता के साथ-साथ सतर्कता भी बढ़ गई है।

FY26 में अब तक कितना मिला डिविडेंड?

वेदांता अपने हाई डिविडेंड के लिए जानी जाती है और चालू वित्त वर्ष में भी कंपनी ने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न दिया है। FY26 में अब तक कंपनी कुल 23 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे चुकी है। इसमें जून 2025 में घोषित 7 रुपये प्रति शेयर का पहला अंतरिम लाभांश शामिल था, जबकि अगस्त में कंपनी ने 16 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड दिया था। इन दोनों भुगतान के जरिए कंपनी हजारों करोड़ रुपये निवेशकों को लौटा चुकी है, जिससे यह डिविडेंड निवेशकों के बीच पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है।

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गिरावट की वजह क्या है?

डिविडेंड की घोषणा से पहले अक्सर निवेशक सतर्क हो जाते हैं और मुनाफावसूली देखने को मिलती है। इसके अलावा, बाजार में चल रही अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक तनाव जैसे कारकों ने भी मेटल सेक्टर के शेयरों पर दबाव बनाया है।

कंपनी में चल रहा बड़ा बदलाव

वेदांता इस समय अपने कारोबार को पांच अलग-अलग कंपनियों में डिमर्जर की प्रक्रिया से गुजर रही है। कंपनी में प्रमोटर वेदांता रिसोर्सेज की हिस्सेदारी 56.38% बनी हुई है। यह डिमर्जर भविष्य में वैल्यू अनलॉक करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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Adani vs Vedanta: अधिग्रहण पर कानूनी लड़ाई

एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, वेदांता ग्रुप ने NCLAT में अपील दायर की है। मामला जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी गई थी। वेदांता ने इस फैसले को चुनौती दी है, जिससे बाजार में इस मुद्दे पर भी नजर बनी हुई है।

शेयर का प्रदर्शन: लंबी अवधि में दमदार रिटर्न

हालांकि ,हालिया गिरावट ने निवेशकों को चिंतित किया है, लेकिन लंबे समय में यह स्टॉक शानदार प्रदर्शन करता रहा है। यह स्टॉक 6 महीने में करीब 46% रिटर्न दे चुका है और 2026 में अब तक 11% की बढ़त हासिल की है। पिछले 1 साल में इसने 45% रिटर्न दिया है। जबकि, 5 साल में लगभग 200% मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी का यह प्रदर्शन बताता है कि कंपनी ने लंबी अवधि के निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है।

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Q3 रिजल्ट: मुनाफा और मार्जिन में जोरदार उछाल

वेदांता के तीसरी तिमाही के नतीजे भी मजबूत रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 61% बढ़कर 5,710 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 19% बढ़कर 45,899 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA 34% बढ़कर 15,171 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और कंपनी का मार्जिन 41% तक सुधर गया। एल्यूमीनियम और जिंक कारोबार ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे लागत घटी और मुनाफा बढ़ा।

निवेशकों के लिए क्या है रणनीति?

विशेषज्ञों का मानना है कि वेदांता का फंडामेंटल मजबूत बना हुआ है, लेकिन डिविडेंड से पहले वोलैटिलिटी, डिमर्जर अनिश्चितता, और कानूनी मामलों के चलते शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्टॉक अभी भी आकर्षक माना जा रहा है, खासकर डिविडेंड और मेटल साइकल को देखते हुए।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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