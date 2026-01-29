Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vedanta reported consolidated profit of 5710 crore rupee company Share jumped 82 Percent in 5 month
वेदांता को 5710 करोड़ रुपये का मुनाफा, 5 महीने में 82% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

वेदांता को 5710 करोड़ रुपये का मुनाफा, 5 महीने में 82% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

संक्षेप:

वेदांता को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5710 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 61% बढ़ा है। वेदांता के शेयर 5 महीने में 82 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों ने गुरुवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है।

Jan 29, 2026 09:26 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 61 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वेदांता को 5710 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में वेदांता को 3547 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वेदांता के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट की तेजी के साथ 766.10 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को कारोबार के दौरान 770 रुपये पर भी पहुंचे और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

करीब 37% बढ़ा है वेदांता का रेवेन्यू
वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 36.9 पर्सेंट बढ़ा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 23,369 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 17,063 करोड़ रुपये था। अगर तिमाही आधार पर देखें तो वेदांता का रेवेन्यू 24.7 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 18,747 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2025 तिमाही में वेदांता का इबिट्डा सालाना आधार पर 34 पर्सेंट बढ़कर 15,171 करोड़ रुपये रहा है। वेदांता का इबिट्डा मार्जिन सालाना आधार पर 629 बेसिस प्वाइंट (6.29 पर्सेंट) बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:लगातार दूसरी तिमाही में 1000 करोड़ से ज्यादा का घाटा, 1 महीने में 17% टूटा शेयर

5 महीने में 82% से ज्यादा चढ़ गए हैं वेदांता के शेयर
माइनिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनी वेदांता के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। वेदांता के शेयर पिछले 5 महीने में 82 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 420.65 रुपये पर थे। वेदांता के शेयर 29 जनवरी 2026 को 766.10 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले एक महीने में देखें तो वेदांता के शेयरों में करीब 30 पर्सेंट की तेजी आई है। वेदांता के शेयर पिछले 5 साल में 375 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 161.25 रुपये से बढ़कर 765 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। वेदांता के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 770 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 362.20 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Vedanta
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।