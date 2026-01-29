वेदांता को 5710 करोड़ रुपये का मुनाफा, 5 महीने में 82% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

संक्षेप: वेदांता को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5710 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 61% बढ़ा है। वेदांता के शेयर 5 महीने में 82 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों ने गुरुवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है।

माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड का मुनाफा सालाना आधार पर 61 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वेदांता को 5710 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में वेदांता को 3547 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वेदांता के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट की तेजी के साथ 766.10 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को कारोबार के दौरान 770 रुपये पर भी पहुंचे और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया।

करीब 37% बढ़ा है वेदांता का रेवेन्यू

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 36.9 पर्सेंट बढ़ा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 23,369 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 17,063 करोड़ रुपये था। अगर तिमाही आधार पर देखें तो वेदांता का रेवेन्यू 24.7 पर्सेंट बढ़ा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 18,747 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2025 तिमाही में वेदांता का इबिट्डा सालाना आधार पर 34 पर्सेंट बढ़कर 15,171 करोड़ रुपये रहा है। वेदांता का इबिट्डा मार्जिन सालाना आधार पर 629 बेसिस प्वाइंट (6.29 पर्सेंट) बढ़ा है।