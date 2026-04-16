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11 दिन से लगातार ऊपर जा रहा ये स्टॉक, नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा; अब एक्सपर्ट्स दे रहे ये सिग्नल

Apr 16, 2026 04:20 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Vedanta Q4 results: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और यह ₹781 के स्तर पर पहुंच चुका है। मेटल सेक्टर में मजबूती, बढ़ती कमोडिटी कीमतें और मजबूत Q4 रिजल्ट की उम्मीद इस तेजी के पीछे मुख्य वजह हैं। ब्रोकरेज हाउस भी स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं।

11 दिन से लगातार ऊपर जा रहा ये स्टॉक, नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा; अब एक्सपर्ट्स दे रहे ये सिग्नल

Vedanta Q4 results: मेटल सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त सुर्खियों में है। कंपनी का शेयर लगातार 11 दिनों तक तेजी में रहने के बाद नए ऑल-टाइम हाई ₹787.85 तक पहुंच गया है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को साफ दिखाता है। खास बात यह है कि यह तेजी ऐसे समय आई है, जब कंपनी के Q4 रिजल्ट आने वाले हैं और ब्रोकरेज हाउस इसके मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर कमोडिटी प्राइस, खासकर एल्यूमिनियम और जिंक में उछाल और लागत में सुधार कंपनी के मुनाफे को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (Motilal Oswal Financial Services) ने अनुमान लगाया है कि वेदांता का EBITDA साल-दर-साल 50-60% तक बढ़ सकता है, जबकि रेवेन्यू में भी करीब 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं नुवामा (Nuvama) ने भी इस स्टॉक को ‘टॉप पिक’ बताया है और कहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक की कीमतों में मजबूती से कंपनी की कमाई को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा पावर और आयरन ओर सेगमेंट में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे ओवरऑल ग्रोथ मजबूत रह सकती है।

ब्रोकरेज ICICI Securities का मानना है कि वेदांता की सेल्स में सालाना आधार पर 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि नेट प्रॉफिट में भी अच्छी छलांग देखने को मिलेगी। वहीं, कोटक सिक्योरिटीज (Kotak Securities) ने इस स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹890 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से अच्छा अपसाइड दिखाता है।

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वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) के शेयर में हाल ही में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। आज यह स्टॉक ₹781.10 पर बंद हुआ, जिसमें करीब 1.96% की बढ़त दर्ज की गई। खास बात यह है कि यह तेजी किसी एक दिन की नहीं, बल्कि लगातार कई सेशंस से जारी बुल रन का हिस्सा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेटल सेक्टर में सकारात्मक माहौल, एल्यूमिनियम और जिंक की बढ़ती कीमतें और मजबूत Q4 रिजल्ट की उम्मीद इस तेजी को सपोर्ट कर रही हैं। तकनीकी तौर पर भी स्टॉक अपट्रेंड में बना हुआ है, हालांकि ऊंचे स्तरों पर हल्की मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।

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वेदांता के शेयर में हालिया तेजी सिर्फ बाजार की हलचल नहीं, बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स और बेहतर आउटलुक का संकेत है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रहता है, जिससे शेयर में शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी आ सकती है। लेकिन अगर कंपनी अपने अनुमान के मुताबिक मजबूत Q4 रिजल्ट पेश करती है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। ऊपर दिए गए विचार और अनुशंसाएं व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, लाइव हिंदुस्तान या लेखक के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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