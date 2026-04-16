11 दिन से लगातार ऊपर जा रहा ये स्टॉक, नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा; अब एक्सपर्ट्स दे रहे ये सिग्नल

Vedanta Q4 results: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और यह ₹781 के स्तर पर पहुंच चुका है। मेटल सेक्टर में मजबूती, बढ़ती कमोडिटी कीमतें और मजबूत Q4 रिजल्ट की उम्मीद इस तेजी के पीछे मुख्य वजह हैं। ब्रोकरेज हाउस भी स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं।

Vedanta Q4 results: मेटल सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त सुर्खियों में है। कंपनी का शेयर लगातार 11 दिनों तक तेजी में रहने के बाद नए ऑल-टाइम हाई ₹787.85 तक पहुंच गया है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को साफ दिखाता है। खास बात यह है कि यह तेजी ऐसे समय आई है, जब कंपनी के Q4 रिजल्ट आने वाले हैं और ब्रोकरेज हाउस इसके मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर कमोडिटी प्राइस, खासकर एल्यूमिनियम और जिंक में उछाल और लागत में सुधार कंपनी के मुनाफे को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेस (Motilal Oswal Financial Services) ने अनुमान लगाया है कि वेदांता का EBITDA साल-दर-साल 50-60% तक बढ़ सकता है, जबकि रेवेन्यू में भी करीब 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं नुवामा (Nuvama) ने भी इस स्टॉक को ‘टॉप पिक’ बताया है और कहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक की कीमतों में मजबूती से कंपनी की कमाई को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा पावर और आयरन ओर सेगमेंट में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे ओवरऑल ग्रोथ मजबूत रह सकती है।

ब्रोकरेज ICICI Securities का मानना है कि वेदांता की सेल्स में सालाना आधार पर 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि नेट प्रॉफिट में भी अच्छी छलांग देखने को मिलेगी। वहीं, कोटक सिक्योरिटीज (Kotak Securities) ने इस स्टॉक पर ‘Buy’ रेटिंग देते हुए ₹890 का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से अच्छा अपसाइड दिखाता है।

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) के शेयर में हाल ही में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। आज यह स्टॉक ₹781.10 पर बंद हुआ, जिसमें करीब 1.96% की बढ़त दर्ज की गई। खास बात यह है कि यह तेजी किसी एक दिन की नहीं, बल्कि लगातार कई सेशंस से जारी बुल रन का हिस्सा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। मेटल सेक्टर में सकारात्मक माहौल, एल्यूमिनियम और जिंक की बढ़ती कीमतें और मजबूत Q4 रिजल्ट की उम्मीद इस तेजी को सपोर्ट कर रही हैं। तकनीकी तौर पर भी स्टॉक अपट्रेंड में बना हुआ है, हालांकि ऊंचे स्तरों पर हल्की मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।

वेदांता के शेयर में हालिया तेजी सिर्फ बाजार की हलचल नहीं, बल्कि मजबूत फंडामेंटल्स और बेहतर आउटलुक का संकेत है। हालांकि, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रहता है, जिससे शेयर में शॉर्ट टर्म वोलैटिलिटी आ सकती है। लेकिन अगर कंपनी अपने अनुमान के मुताबिक मजबूत Q4 रिजल्ट पेश करती है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और नई ऊंचाइयों को छू सकता है।