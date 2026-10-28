रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कंपनी का मुनाफा, नतीजों के बाद शेयर में तेजी

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Vedanta Q2 Results: अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का प्रदर्शन जून तिमाही के मुकाबले बेहतर रहा है। वेदांता ने इस तिमाही में रिकॉर्ड 6,202 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं, कंपनी की कमाई और एबिटा में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजे सामने आने के बाद वेदांता के शेयर में तेजी आई और शेयर करीब 2.4% चढ़कर 231 रुपये पर कारोबार करता दिखा।

कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा वेदांता का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 6,202 करोड़ रुपये रहा, जो कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। इससे पिछली यानी जून तिमाही में कंपनी ने 5,294 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। इस तरह जून तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा करीब 17% बढ़ गया।

एबिटा में 16.6% की बढ़ोतरी कंपनी की कमाई के एक अहम पैमाने एबिटा में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। सितंबर तिमाही में वेदांता का एबिटा बढ़कर 9,915 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून तिमाही में यह 8,501 करोड़ रुपये था। यानी इसमें करीब 16.6% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कंपनी का एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है। जून तिमाही में यह 35% था, जो सितंबर तिमाही में बढ़कर 37.6% हो गया।

कंपनी की आय भी बढ़ी वेदांता की कुल आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 26,356 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून तिमाही में यह 24,205 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी की आय में करीब 8.9% की बढ़ोतरी हुई।

कर्ज घटाने में भी मिली कामयाबी वेदांता ने सितंबर तिमाही के दौरान अपना नेट डेट यानी शुद्ध कर्ज भी काफी कम किया है। जून 2026 के आखिर में कंपनी का नेट डेट 8,299 करोड़ रुपये था, जो सितंबर तिमाही के अंत तक घटकर 3,675 करोड़ रुपये रह गया। इस दौरान कंपनी ने 4,624 करोड़ रुपये का नेट डेट कम किया। कंपनी के मुताबिक, इसमें ऑपरेशंस से मिलने वाले कैश फ्लो की अहम भूमिका रही। इसके अलावा, कंपनी का प्री-कैपेक्स फ्री कैश फ्लो भी जून तिमाही के 4,414 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर तिमाही में 5,803 करोड़ रुपये हो गया।

कॉपर बिजनेस में कैसा रहा प्रदर्शन? वेदांता के कॉपर इंडिया बिजनेस की बात करें तो सितंबर तिमाही में इसकी बिक्री 52 हजार टन रही। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष की पहली छमाही में कॉपर इंडिया की बिक्री में सालाना आधार पर 9% की बढ़त रही। हालांकि, कंपनी के कॉपर इंटरनेशनल बिजनेस का प्रदर्शन कमजोर रहा।