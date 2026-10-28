रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कंपनी का मुनाफा, नतीजों के बाद शेयर में तेजी
मुख्य बातें
- अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं
- कंपनी का प्रदर्शन जून तिमाही के मुकाबले बेहतर रहा है
- वेदांता ने इस तिमाही में रिकॉर्ड 6,202 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है
- वहीं, कंपनी की कमाई और EBITDA में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है
Vedanta Q2 Results: अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का प्रदर्शन जून तिमाही के मुकाबले बेहतर रहा है। वेदांता ने इस तिमाही में रिकॉर्ड 6,202 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। वहीं, कंपनी की कमाई और एबिटा में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजे सामने आने के बाद वेदांता के शेयर में तेजी आई और शेयर करीब 2.4% चढ़कर 231 रुपये पर कारोबार करता दिखा।
कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा
वेदांता का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 6,202 करोड़ रुपये रहा, जो कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। इससे पिछली यानी जून तिमाही में कंपनी ने 5,294 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। इस तरह जून तिमाही के मुकाबले कंपनी का मुनाफा करीब 17% बढ़ गया।
एबिटा में 16.6% की बढ़ोतरी
कंपनी की कमाई के एक अहम पैमाने एबिटा में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई। सितंबर तिमाही में वेदांता का एबिटा बढ़कर 9,915 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून तिमाही में यह 8,501 करोड़ रुपये था। यानी इसमें करीब 16.6% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कंपनी का एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है। जून तिमाही में यह 35% था, जो सितंबर तिमाही में बढ़कर 37.6% हो गया।
कंपनी की आय भी बढ़ी
वेदांता की कुल आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 26,356 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून तिमाही में यह 24,205 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी की आय में करीब 8.9% की बढ़ोतरी हुई।
कर्ज घटाने में भी मिली कामयाबी
वेदांता ने सितंबर तिमाही के दौरान अपना नेट डेट यानी शुद्ध कर्ज भी काफी कम किया है। जून 2026 के आखिर में कंपनी का नेट डेट 8,299 करोड़ रुपये था, जो सितंबर तिमाही के अंत तक घटकर 3,675 करोड़ रुपये रह गया। इस दौरान कंपनी ने 4,624 करोड़ रुपये का नेट डेट कम किया। कंपनी के मुताबिक, इसमें ऑपरेशंस से मिलने वाले कैश फ्लो की अहम भूमिका रही। इसके अलावा, कंपनी का प्री-कैपेक्स फ्री कैश फ्लो भी जून तिमाही के 4,414 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर तिमाही में 5,803 करोड़ रुपये हो गया।
कॉपर बिजनेस में कैसा रहा प्रदर्शन?
वेदांता के कॉपर इंडिया बिजनेस की बात करें तो सितंबर तिमाही में इसकी बिक्री 52 हजार टन रही। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष की पहली छमाही में कॉपर इंडिया की बिक्री में सालाना आधार पर 9% की बढ़त रही। हालांकि, कंपनी के कॉपर इंटरनेशनल बिजनेस का प्रदर्शन कमजोर रहा।
पोर्ट्स बिजनेस ने बनाया रिकॉर्ड
वेदांता के पोर्ट्स बिजनेस में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। सितंबर तिमाही में डिस्पैच वॉल्यूम रिकॉर्ड 1.74 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) पर पहुंच गया। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 26% ज्यादा है। वहीं, वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल डिस्पैच वॉल्यूम 3.39 MMT रहा, जो सालाना आधार पर 18% की बढ़ोतरी दिखाता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें