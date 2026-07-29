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घाटे से मुनाफे में आई वेदांता की कंपनी, लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे पहुंचे कंपनी के शेयर

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस घाटे से मुनाफे में आ गई है
  • कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 945 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है
  • हालांकि, कंपनी के शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे पहुंच गए हैं
Vedanta Oil
वेदांता ऑयल एंड गैस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई है।

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद हाल में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस घाटे से मुनाफे में लौट आई है। वेदांता ऑयल एंड गैस ने बुधवार को बताया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 945 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 104 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। वहीं, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वेदांता ऑयल एंड गैस को 479 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर बुधवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 35.16 रुपये पर बंद हुए हैं।

441 करोड़ रुपये के नेट एक्सेप्शनल लॉस के बाद भी हुआ मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 441 करोड़ रुपये के नेट एक्सेप्शनल लॉस के बावजूद वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस को मुनाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 8.5 पर्सेंट बढ़कर 2507 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान कंपनी का रेवेन्यू 2311 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, वेदांता ऑयल एंड गैस के इबिट्डा में सालाना आधार पर 3 पर्सेंट की गिरावट आई है और यह 1232 करोड़ रुपये रहा है।

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लिस्टिंग प्राइस से नीचे पहुंच गए वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर
वेदांता ऑयल एंड गैस (Vedanta Oil and Gas) के शेयर अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं। वेदांता ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 15 जून 2026 को BSE में 39 रुपये पर लिस्ट हुए थे। वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर 29 जुलाई 2026 को BSE में 35.16 रुपये पर बंद हुए हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में 38 रुपये पर लिस्ट हुए थे। कंपनी के शेयर बुधवार 29 जुलाई को NSE में 35.07 रुपये पर बंद हुए हैं।

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राजस्थान में गैस डिस्कवरी का अनाउंसमेंट
वेदांता ऑयल एंड गैस (Vedanta Oil and Gas) ने राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में RJ-ON-90/1 ब्लॉक के कामेश्वरी ग्राबेन एरिया में Kaam BCP-1ST वेल में गैस डिस्कवरी की घोषणा की है। कंपनी ने बताया है कि डिस्कवरी का डीटेल्स टेक्निकल और कमर्शियल इवैल्यूऐशन फिलहाल चल रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान वेदांता ऑयल एंड गैस का एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटेड प्रॉडक्शन सालाना आधार पर 17 पर्सेंट घटकर 78 kboepd रहा, जबकि एवरेज डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रॉडक्शन सालाना आधार पर 16 पर्सेंट घटकर 51 kboepd रहा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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