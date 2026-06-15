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vedanta listing: वेदांता की 4 नई कंपनियां आज लिस्टिंग को तैयार, 10 बजे करेंगी स्टॉक मार्केट में डेब्यू

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • vedanta listing: वेदांता लिमिटेड लिमिटेड की 4 नई कंपनियों की लिस्टिंग आज शेयर बाजारों में होने जा रही है
  • सबसे अधिक निगाह वेदांता एलुमिनियम मेटल पर रहेगी
vedanta listing: वेदांता की 4 नई कंपनियां आज लिस्टिंग को तैयार, 10 बजे करेंगी स्टॉक मार्केट में डेब्यू

vedanta listing: अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाले ग्रुप वेंदाता लिमिटेड के लिए आज 15 जून का दिन काफी बड़ा है। डिमर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज सोमवार को 4 नई कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। जिनके प्रदर्शन पर सबकी निगाह टिकी रहेगी। बता दें, डिमर्जर के बाद जो कंपनियां अस्तित्व में आई हैं वो वेदांता एलुमिनियम मेटल (vedanta demerger aluminium business), वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस (vedanta oil Gas Listing) और वेदांता पावर है। आज सुबह 10 बजे शेयर बाजार में ये कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी।

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ये सभी चारों कंपनियां ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड करेंगी। जहां हर एक ट्रांजैक्शन का अनिवार्य डिलीवरी होनी है। आज सोमवार को इंट्रा-डे के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।

क्या हो सकता है शेयरों का दाम?

इस डिमर्जर के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को सरल करना है। वहीं, दूसरा निवेशकों को सभी बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपोजर का मौका इससे मिलेगा। बता दें, सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता एलुमिनियम के शेयर का अनुमानित भाव 475 रुपये हो सकता है। वहीं, वेदांता आयरन और स्टील का दाम 39 रुपये, वेदांता पावर के शेयरों का भाव 60 रुपये और वेदांता ऑयल एंड गैस का 51 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चारों बिजनेस शेयरों का अनुमानित भाव क्रमशः 477 रुपये, 30 रुपये, 47 रुपये और 47 रुपये हो सकता है।

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एक्सपर्ट्स के अनुसार एलुमिनियम बिजनेस निवेशकों को सबसे अधिक आकर्षित कर सकता है। एक्सपर्ट्स इसमें वैल्यूएम ग्रोथ, मौजूदा परिस्थितियों सहित अन्य फैक्टर्स को वजह मान रहे हैं। नुवामा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता के अलग-अलग बिजनेस भविष्य में एक मजबूत आधार बनाएंगे। Emkay Global Financial Services को पावर और एलुमिनियम बिजनेस में काफी अधिक संभावनाएं नजर आ रही हैं।

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वेदांता के शेयर होल्डर्स को क्या फायदा

इस स्कीम के तहत रिकॉर्ड डेट पर वेदांता का एक शेयर होल्ड करने वाले निवेशकों को चारो नई कंपनियों में एक-एक शेयर मिलेंगे। यानी उनके पास सभी कंपनी के शेयर रहेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंतर्गत Talwandi Sabo Power का नाम बदलकर वेदांता पावर और माल्को एनर्जी का नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस हो जाएगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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