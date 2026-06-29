Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हर 1 शेयर पर फ्री मिले 4 शेयर, अब धमाल मचाए है 'नई कंपनी', दो हफ्ते में 54% की तूफानी तेजी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • वेदांता लिमिटेड से डीमर्जर के बाद वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर 15 जून को बाजार में लिस्ट हुए हैं
  • दो हफ्तों में कंपनी के शेयर 54 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं
  • कंपनी के शेयर इस अवधि में 21 रुपये से बढ़कर 32 रुपये के पार जा पहुंचे हैं
हर 1 शेयर पर फ्री मिले 4 शेयर, अब धमाल मचाए है 'नई कंपनी', दो हफ्ते में 54% की तूफानी तेजी

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद लिस्ट हुईं चार नई कंपनियों में से एक वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार 9 दिन से तेजी बनी हुई है। वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर सोमवार को BSE में करीब 5 पर्सेंट उछाल के साथ 32.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 15 जून को बाजार में लिस्ट हुए हैं। इधर, दो हफ्तों में कंपनी के शेयरों में 54 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

21 रुपये से बढ़कर 32 रुपये के पार पहुंच गए शेयर
वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (Vedanta Iron and Steel) के शेयर 15 जून को BSE में 22.25 रुपये पर लिस्ट हुए थे। कंपनी के शेयर लिस्टिंग वाले दिन 21.06 रुपये पर बंद हुए। इस लेवल से कंपनी के शेयर 29 जून को 32.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में 54 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। अगर पिछले पांच दिन की बात करें तो वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड के शेयर 21 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 32.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 19.60 रुपये है। वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड का मार्केट कैप सोमवार को 12,689 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

ये भी पढ़ें:50% से ज्यादा उछल गया टाटा का दिग्गज शेयर, कंपनी ने बांटा है पहला बोनस शेयर

क्या है कंपनी का कारोबार
वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (Vedanta Iron and Steel) का ऑपरेशंस भारत और अफ्रीका में फैला हुआ है। कंपनी का फोकस आयरन ओर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और प्रोसेसिंग पर है। कंपनी हाई-क्वॉलिटी स्टील, वायर रॉड्स, टीएमटी बार, पिग आयरन, डक्टल आयरन पाइप्स, फेरो-सिलिकॉन सीमेंट और मेटलर्जिकल कोक का प्रॉडक्शन करती है। सेसा आयरन ओर, ईएसएल स्टील लिमिटेड और वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड के बिजनेस के इंटीग्रेशन के जरिए कंपनी को बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:एक ही दिन में 100% चढ़ा शेयर, दोगुना हुआ दाम, अब धड़ाम हो गए कंपनी के शेयर

वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर
वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) ने अप्रैल में घोषणा की थी कि उसके प्रत्येक योग्य शेयरधारक को वेदांता के हर 1 शेयर पर 4 कंपनियों के 1-1 शेयर मिलेंगे। यह कंपनियां वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील हैं। वेदांता लिमिटेड ने डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 फिक्स की थी। वेदांता एल्युमीनियम मेटल के शेयर सोमवार को 452.20 रुपये पर बंद हुए हैं। वेदांता पावर के शेयर 41.40 रुपये पर बंद हुए। वहीं, वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर सोमवार को BSE में 33.25 रुपये पर बंद हुए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Vedanta
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,