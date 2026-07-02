Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वेदांता के 1 शेयर पर मिले 4 फ्री शेयर, अब दहाड़ रहे नई कंपनी के शेयर, 13 दिन में 113% चढ़ गया शेयर का दाम

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर लगातार दूसरे दिन 10 पर्सेंट से अपर सर्किट पर हैं
  • कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE में 42.65 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • 13 दिन में कंपनी के शेयरों में 113 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है
वेदांता के 1 शेयर पर मिले 4 फ्री शेयर, अब दहाड़ रहे नई कंपनी के शेयर, 13 दिन में 113% चढ़ गया शेयर का दाम

वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयरों में गजब की तेजी आई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE में 10 पर्सेंट चढ़कर 42.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले कुछ दिनों में वेदांता ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में उतरने के 3 हफ्तों से भी कम में वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर 113 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों में बुधवार को भी 10 पर्सेंट का अपर सर्किट देखने को मिला था। कंपनी का मार्केट कैप गुरुवार को 16,677.81 करोड़ रुपये पहुंच गया है। लिस्टिंग के समय कंपनी का मार्केट कैप 7,821 करोड़ रुपये था।

13 दिन में 113% उछल गए हैं वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर
वेदांता आयरन एंड स्टील (Vedanta Iron and steel) के शेयर 15 जून 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में 20 रुपये पर लिस्ट हुए थे। कंपनी के शेयर 2 जुलाई को NSE में 42.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। वेदांता आयरन एंड स्टील के शेयर 13 दिन में 113 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 19.06 रुपये है।

अजीम प्रेमजी के फंड ने खरीदे हैं 102 करोड़ रुपये के शेयर
अजीम प्रेमजी के बैकअप वाले प्रेमजी इनवेस्ट के पीआई ऑर्प्च्यूनिटीज AIF ने वेदांता आयरन एंड स्टील के बाजार में उतरने के बाद करीब 102 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं, इससे इनवेस्टर्स सेंटीमेंट को मजबूती मिली है। साथ ही, यह नई लिस्टिंग कंपनी में मजबूत इंस्टीट्यूशनल भरोसे को भी दिखाता है। पीआई ऑर्प्च्यूनिटीज AIF ने वेदांता आयरन एंड स्टील के करीब 4.84 करोड़ शेयर 101.68 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। एक बल्क डील में 21.02 रुपये प्रति शेयर के दाम पर ये शेयर खरीदे गए हैं।

क्या करती है वेदांता आयरन एंड स्टील?
वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (Vedanta Iron and Steel) का बिजनेस ऑपरेशंस भारत और अफ्रीका में फैला हुआ है। कंपनी का फोकस आयरन ओर खनन, माइनिंग और प्रोसेसिंग पर है। वेदांता आयरन एंड स्टील हाई-क्वॉलिटी स्टील, वायर रॉड्स, टीएमटी बार, पिग आयरन, डक्टल आयरन पाइप्स, फेरो-सिलिकॉन सीमेंट और मेटलर्जिकल कोक का प्रॉडक्शन करती है। सेसा आयरन ओर, ईएसएल स्टील लिमिटेड और वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड के बिजनेस के इंटीग्रेशन के जरिए कंपनी को बनाया गया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Vedanta
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,