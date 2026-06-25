रॉकेट सा उड़ रहा वेदांता ग्रुप का यह शेयर, 5 महीने में 609% की तेजी, कंपनी ने लॉन्च किया QIP
मुख्य बातें
- स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने बंपर रिटर्न दिया है
- कंपनी के शेयर 5 महीने में 609 पर्सेंट चढ़ गए हैं
- कंपनी के शेयर इस अवधि में 86 रुपये से बढ़कर 610 रुपये के पार जा पहुंचे हैं
- स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने गुरुवार को अपना QIP लॉन्च किया है
ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने वाली कंपनी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में गुरुवार को बाजार खुलते ही तेजी का तूफान देखने को मिला है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 612.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी ने योग्य इंस्टीट्यूशनल निवेशकों से फंड जुटाने के लिए गुरुवार को अपना क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) लॉन्च किया है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने पिछले 5 महीने में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 609 पर्सेंट उछल गए हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, वेदांता ग्रुप की कंपनी है।
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के QIP का फ्लोर प्राइस और दूसरे डीटेल्स
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) ने देर रात की गई एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने बुधवार 24 जून को क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इक्विटी शेयरों के सब्सक्रिप्शन के लिए योग्य क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) से बोलियां आमंत्रित की हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 613.69 रुपये फिक्स किया है, यह कंपनी के शेयरों के बुधवार के क्लोजिंग प्राइस से 5 पर्सेंट के प्रीमियम पर है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर बुधवार को बीएसई में 583.60 रुपये पर बंद हुए थे।
5 महीने में 609% की तूफानी तेजी
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) के शेयरों में पिछले 5 साल में 609 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस साल 27 जनवरी को 86.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 जून 2026 को BSE में 612.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 498 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयर 218 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 32 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 511 पर्सेंट चढ़े हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 684.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 84.65 रुपये है।
5 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ पहुंचा कंपनी का मुनाफा
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 59 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का मुनाफा 5 करोड़ रुपये था। 31 करोड़ रुपये के वन-टाइम गेन की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है। चौथी तिमाही में स्टलाइट टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू सालाना आधार पर 37 पर्सेंट बढ़कर 1,441 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1052 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा चौथी तिमाही में 56 पर्सेंट बढ़कर 195 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 125 करोड़ रुपये था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।