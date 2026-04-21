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कुछ ही महीने में 227% चढ़ा ये स्टॉक, ये खबर आते ही फिर ऊपर भाग रहा; नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर

Apr 21, 2026 12:04 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Vedanta Share Price: वेदांता (Vedanta) के शेयर हाल ही में नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं, जिसका मुख्य कारण कंपनी का डिमर्जर प्लान और मजबूत कमोडिटी प्राइस है। 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय होने के बाद निवेशकों को 1:1 अनुपात में नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे।

कुछ ही महीने में 227% चढ़ा ये स्टॉक, ये खबर आते ही फिर ऊपर भाग रहा; नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर

Vedanta Share Price: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) के शेयरों में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिसने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। कंपनी का स्टॉक हाल ही में करीब ₹794.90 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जो लगभग 3% की तेजी को दर्शाता है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कंपनी का डिमर्जर (Demerger) प्लान है, जिसके लिए 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। इसका मतलब है कि इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास वेदांता (Vedanta) के शेयर होंगे, उन्हें नई बनने वाली कंपनियों के शेयर 1:1 के अनुपात में मिलेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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कंपनी का यह कदम निवेशकों के लिए वैल्यू अनब्लॉकिंग (value unlocking) का बड़ा मौका माना जा रहा है, क्योंकि अलग-अलग बिजनेस यूनिट्स (जैसे एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल और गैस) अलग-अलग लिस्ट होकर बेहतर वैल्यूएशन हासिल कर सकती हैं।

अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अप्रैल 2026 में ही यह शेयर करीब 21% तक उछल चुका है, जबकि पूरे साल 2026 में अब तक इसमें लगभग 30% की तेजी आई है। खास बात यह है कि जहां BSE सेंसेक्स इस दौरान गिरावट में रहा, वहीं वेदांता (Vedanta) ने मार्केट को आउटपरफॉर्म किया है। पिछले 31 महीनों में यानी जब से डिमर्जर की घोषणा हुई, तब से यह शेयर करीब 227% तक चढ़ चुका है, जो इसे एक मजबूत मल्टीबैगर स्टॉक की कैटेगिरी में लाता है।

एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमत

एक और अहम फैक्टर एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतें हैं, जो कंपनी के बिजनेस को सीधा फायदा पहुंचा रही हैं। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते एल्यूमिनियम की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं, जिससे वेदांता (Vedanta) की कमाई और मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस भी इस स्टॉक पर काफी बुलिश हैं और कई विश्लेषकों ने इसे ‘बॉय’ रेटिंग देते हुए ₹900+ तक का टारगेट दिया है।

31 महीनों में 227% तक उछला ये स्टॉक

वेदांता (Vedanta) के शेयर हाल ही में नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए हैं, जिसका मुख्य कारण कंपनी का डिमर्जर प्लान और मजबूत कमोडिटी प्राइस है। 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय होने के बाद निवेशकों को 1:1 अनुपात में नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे, जिससे वैल्यू अनब्लॉकिंग (value unlocking) की उम्मीद बढ़ी है।

पिछले 31 महीनों में स्टॉक 227% तक उछल चुका है और 2026 में भी यह मार्केट को आउटपरफॉर्म कर रहा है। एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतें और ब्रोकरेज की पॉजिटिव रेटिंग्स इस शेयर को आगे भी मजबूत बनाए रख सकती हैं।

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डिमर्जर, मजबूत कमोडिटी प्राइस और बेहतर फाइनेंशियल आउटलुक, ये तीनों फैक्टर मिलकर वेदांता (Vedanta) को आने वाले समय में भी चर्चा में बनाए रख सकते हैं। हालांकि, निवेशकों को ग्लोबल मार्केट के जोखिम और कमोडिटी प्राइस में उतार-चढ़ाव पर नजर जरूर रखनी चाहिए।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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