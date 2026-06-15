Vedanta Listing: 1 पर मिले 4 फ्री शेयर, वेदांता की चारों कंपनियों की बाजार में एंट्री, पहले दिन ही शेयर बेचने की होड़
मुख्य बातें
- Vedanta Listing: शेयर बाजार में आज सोमवार को वेदांता की 4 नई कंपनियां डिमर्जर के बाद लिस्ट हुई हैं
- मार्केट में डेब्यू करते ही इन कंपनियों के शेयर बिकवाली का शिकार हो गए
Vedanta Listing: वेदांता लिमिटेड के डिमर्जर के बाद 4 नई कंपनियां आज सोमवार को बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो गई हैं। बीएसई में वेदांता एलुमिनियम मेटल लिमिटेड (Vedanta Aluminium Share Price) की लिस्टिंग 527 रुपये, वेदांता पावर लिमिटेड (Vedanta Power Share price) की लिस्टिंग 41.30 रुपये, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (Vedanta Iron And Steel Share Price) की लिस्टिंग 22.25 रुपये और वेदांता ऑयल एंड गैस (Vedanta Oil and Gas Ltd Share price) की लिस्टिंग 39 रुपये पर हुई है। बता दें, चारों नई कंपनियों की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है।
बता दें, रिकॉर्ड डेट पर वेदांता लिमिटेड के 1 शेयर होल्ड करने वाले निवेशकों को आज की तारीख में हर एक कंपनी में 1-1 शेयर मिला है।
वेदांता एलुमिनियम के शेयर मुनाफा वसूली के शिकार
वेदांता की सभी नई लिस्ट हुई कंपनियों के शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। वेदांता एलुमिनियम के शेयर 527 रुपये पर लिस्ट होने के बाद 538 रुपये के स्तर तक पहुंच गए थे। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों का दाम 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 501.50 रुपये के स्तर पर आ गया।
वेदांता पावर के शेयरों में लगा लोअर सर्किट
इस कंपनी के शेयरों का भाव आज सोमवार को 5 प्रतिशत लुढ़क गया। लोअर सर्किट लगने के बाद वेदांता पावर के शेयरों का दाम 39.25 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया है। इससे पहले बीएसई में यह स्टॉक 41.30 रुपये पर लिस्ट हुआ है।
वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर 5% लुढ़के
बीएसई में आज कंपनी के शेयर 39 रुपये के स्तर पर लिस्ट होने के बाद 40.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गए। हालांकि, इसके बाद स्टॉक गिरावट का शिकार हो गया। जिसकी वजह से वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयरों का दाम 37.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया।
वेदांता ऑयरन एंड स्टील के स्थिति भी अच्छा नहीं
इस कंपनी के शेयरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। कंपनी के शेयर बीएसई में 19.60 रुपये के स्तर तक लुढ़क गए थे। बता दें, वेदांता की चारो नई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है।
4 नई कंपनियों की लिस्टिंग के बाद वेदांता के शेयर लुढ़के
वेदांता लिमिटेड के शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 305.45 रुपये के स्तर तक आ गए। इससे पहले आज सुबह कंपनी के शेयर बढ़त के साथ खुले थे।
बता दें, ये चारों नई कंपनियां ट्रेड-टू-ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड कर रही हैं। यानी इंट्रा-डे सेटलमेंट इन 4 नई कंपनियों में नहीं हो पाएगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।