वेदांता की 4 कंपनियां शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, कब से कर सकेंगे ट्रेडिंग?
वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली है। ऐसे में अब निवेशकों को लिस्टिंग का इंतजार है।
Vedanta demerger news: माइनिंग की दिग्गज कंपनी वेदांता ने अपने डी-मर्जर प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसके तहत वेदांता ने चार नई कंपनियां बनाई हैं। ये चार कंपनियां- वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड हैं। निवेशक अब इन कंपनियों की BSE और NSE पर अलग से लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये लिस्टिंग कब तक होगी, आइए डिटेल में समझते हैं।
कब तक लिस्टिंग का अनुमान?
पिछले हफ्ते तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद एक इन्वेस्टर कॉल के दौरान वेदांता रिसोर्सेज की CEO देशनी नायडू ने लिस्टिंग को लेकर एक अहम जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी अगले हफ्ते स्टॉक एक्सचेंजों में अपनी अलग हुई इकाइयों की लिस्टिंग की मंजूरी के लिए आवेदन करेगी और उम्मीद है कि शेयर जून के मध्य तक लिस्ट हो जाएंगे और उनमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी।
वेदांता के निवेशकों को क्या मिला?
अप्रैल में वेदांता ने घोषणा की थी कि हर योग्य शेयरधारक को पैरेंट कंपनी में रखे हर शेयर के बदले वेदांता एल्युमीनियम मेटल, तलवंडी साबो पावर (जिसका नाम बदलकर वेदांता पावर किया जाएगा), माल्को एनर्जी (जिसका नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस किया जाएगा) और वेदांता आयरन एंड स्टील का एक-एक शेयर मिलेगा। बता दें कि डीमर्जर के लिए 1 मई को रिकॉर्ड डेट तय की गई थी।
हालांकि, महाराष्ट्र दिवस के कारण उस दिन बाजार बंद था, इसलिए कंपनी के शेयरों की कीमत 30 अप्रैल को ही डीमर्जर के हिसाब से एडजस्ट हो गई। चार नई अलग हुई कंपनियों के शेयर पाने के हकदार शेयरधारक वेदांता के शेयरों की ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं। हालांकि, इन नई कंपनियों की वैल्यू अभी प्राइस-डिस्कवरी के दौर से गुजर रही है। कहने का मतलब है कि निवेशक अभी इन शेयरों की ट्रेडिंग नहीं कर सकते जबकि वेदांता के शेयर की कीमत डीमर्जर के बाद पहले ही कम हो चुकी है।
नुवामा का क्या कहना है?
ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल की एक रिपोर्ट में कहा कि चार लिस्टिंग की सटीक तारीखें अभी तक पता नहीं हैं लेकिन टाटा मोटर्स CV, सीमेंस एनर्जी, ITC होटल्स, Jio फाइनेंशियल सर्विसेज, पिरामल फार्मा और NMDC स्टील जैसे हाल के बड़े डी-मर्जर यह संकेत देते हैं कि लिस्टिंग की समय-सीमा 3 हफ्तों से लेकर कई महीनों तक हो सकती है। यह पूरी तरह से रेगुलेटरी और ऑपरेशनल फैक्टर पर निर्भर करती है।
वेदांता के शेयर की कीमत और टारगेट प्राइस
वेदांता के शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है। डी-मर्जर के बाद मंगलवार को शेयर में 3% उछाल आया और भाव 306 रुपये पहुंच गया। नुवामा ने इस शेयर के लिए ₹336 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। इसके साथ ही नुवामा ने जल्द ही लिस्ट होने वाली अलग हुई कंपनियों के लिए टारगेट प्राइस तय किए हैं। ब्रोकरेज ने वेदांता(जिंक और कॉपर) की वैल्यू ₹336/शेयर, एल्युमीनियम की ₹477/शेयर, ऑयल और गैस की ₹47/शेयर, स्टील और आयरन की ₹30/शेयर और पावर की ₹47/शेयर रहने का अनुमान लगाया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें