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कारोबार बंटने के बाद इतनी होगी वेदांता के शेयरों की कीमत, एक्सपर्ट्स ने बताया

Apr 29, 2026 09:48 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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1 मई को शेयर बाजार में छुट्टी होने की वजह से वेदांता के शेयर गुरुवार को ही एक्स-डीमर्जर पर कारोबार करेंगे। वेदांता के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 773.25 रुपये पर बंद हुए हैं।

कारोबार बंटने के बाद इतनी होगी वेदांता के शेयरों की कीमत, एक्सपर्ट्स ने बताया

वेदांता लिमिटेड के शेयर गुरुवार को चर्चा में होंगे। वेदांता ने अपने डीमर्जर (कारोबार बांटने) की रिकॉर्ड डेट 1 मई तय की है। लेकिन, 1 मई को शेयर बाजार में छुट्टी होने की वजह से वेदांता के शेयर गुरुवार को ही एक्स-डीमर्जर पर कारोबार करेंगे। वेदांता में गुरुवार को BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर स्पेशल डिस्कवरी सेशन होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डीमर्जर को एडजस्ट करने के बाद वेदांता के शेयर 250-325 रुपये की रेंज में हो सकते हैं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। वेदांता के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 773.25 रुपये पर बंद हुए हैं।

वेदांता के 1 शेयर पर मिलेंगे 4 और शेयर
डीमर्जर के तहत वेदांता के शेयरधारकों को हर 1 शेयर पर वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड (VAML), तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील के 1-1 शेयर मिलेंगे। यानी, वेदांता के 1 शेयर पर 4 और शेयर मिलेंगे। फिलहाल, इन 4 कंपनियों की लिस्टिंग की तारीखों का खुलासा नहीं हुआ है।

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सुबह 9:15 से 9:45 तक चलेगा स्पेशल प्री-ओपन सेशन
वेदांता लिमिटेड (Vedanta) के शेयरों में गुरुवार को सुबह 9:15 से 9:45 तक स्पेशल प्री-ओपन सेशन चलेगा। इस सेशन में डीमर्जर के बाद प्राइस एडजस्टमेंट तय होगा। वेदांता के शेयरों में सुबह 10 बजे से रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ICICI डायरेक्ट ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि स्पेशल प्री-ओपन सेशन के बाद वेदांता के शेयर 300-325 रुपये की रेंज में ट्रेड करेंगे।

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वेदांता का मार्केट कैपिटलाइजेशन
एसबीआई सिक्योरिटीज में फंडामेंटल रिसर्च के हेड सनी अग्रवाल ने बताया है कि बाकी बचे बेस मेटल बिजनेस और हिन्दुस्तान जिंक में कंपनी की होल्डिंग की फेयर वैल्यू स्पेशल प्री-ओपन सेशन के बाद 250-290 रुपये प्रति शेयर की रेंज में होगी। उन्होंने बताया, 'एक्टिव और पैसिव फंड्स में एडजस्टमेंट्स की वजह से अगले कुछ दिनों तक हायर साइड में उतार-चढ़ाव रह सकता है।' यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप करीब 1.14 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। बुधवार को ट्रेडिंग सेशन के आखिर में वेदांता का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था।

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चौथी तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा
वेदांता लिमिटेड का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चौथी तिमाही में 89 पर्सेंट बढ़ा है। माइनिंग सेक्टर से जुड़ी इस दिग्गज कंपनी को चौथी तिमाही में 9352 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। मार्च 2026 तिमाही में वेदांता का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 29 पर्सेंट बढ़कर 51,524 करोड़ रुपये रहा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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