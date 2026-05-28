हर 1 शेयर पर 4 शेयरों का तोहफा, अब वेदांता के बॉस ने बताया-कब लिस्ट होंगी कंपनियां

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर में शेयरधारकों को कंपनी के हर 1 शेयर पर 4 और शेयर मिले हैं। अब वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बताया है कि अलग हुईं चारों कंपनियां अगले महीने स्वतंत्र रूप से लिस्ट हो जाएंगी।

माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर (कारोबार का बंटवारा) पिछले दिनों खासा चर्चा में रहा। वेदांता के शेयरधारकों को कंपनी के हर 1 शेयर पर 4 और शेयर मिले हैं। अब इन 4 कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कन्फर्म किया है कि वेदांता ग्रुप की अलग हुईं सभी चारों कंपनियां अगले महीने के भीतर स्वतंत्र रूप से लिस्ट हो जाएंगी। उन्होंने यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में कही है। अग्रवाल ने कहा, 'अगले महीने तक सभी इंडीविजुअल इकाइयां लिस्टेड होंगी।'

डीमर्जर से बनीं हैं चार अलग-अलग कंपनियां

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर से 4 अलग-अलग कंपनियां बनी हैं। पहली कंपनी वेदांता एल्युमीनियम है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का मौजूदा प्रॉडक्शन 30 लाख टन सालाना है और 3 साल के भीतर इसे 60 लाख टन लेने जाने का टारगेट है। उन्होंने कहा कि वेदांता एल्युमीनियम प्राइवेट सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमीनियम कंपनी बन जाएगी। ग्रुप,एल्युमीनियम बिजनेस के साथ एक इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल के जरिए 1000 डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज डिवेलप करने की योजना बना रहा है। दूसरा ऑयल एंड गैस बिजनेस है, जिसे अनिल अग्रवाल ने अपना 'दिल और आत्मा' बताया है। उन्होंने बताया है कि वेदांता की 3 से 5 साल में 5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना है, जिससे हर दिन का प्रॉडक्शन 500,000 बैरल्स पहुंच जाए।

पावर कंपनी का 20000 मेगावॉट जेनरेट करने का टारगेट

वेदांता लिमिटेड की तीसरी कंपनी एक पावर कंपनी है, जो कि फिलहाल 4000 मेगावॉट जेनरेट कर रही है और ब्राउनफील्ड एक्सपैंशन के जरिए 20000 मेगावॉट का टारगेट है। अनिल अग्रवाल ने कहा कि कंपनी के पास फुल कोल लिंकेज है और कोयले को एक टिकाऊ एनर्जी स्रोत बताया। चौथी कंपनी, एक आयरन और स्टील कंपनी है। अग्रवाल ने कहा कि ग्रुप फिलहाल अपने मेन प्लांट में 4 मिलियन टन का प्रॉडक्शन कर रहा है। साथ ही, गोवा में 1 मिलियन टन का प्रॉडक्शन हो रहा है। हमारा 15 मिलियन टन ग्रीन, इलेक्ट्रिक या स्पेशल स्टील प्रॉडक्शन का टारगेट है। उन्होंने कहा कि इतने प्रॉडक्शन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास कैप्टिव आयरन ओर और कोक सप्लाई है। वेदांता लिमिटेड के पास जिंक और क्रिटिकल मेटल बिजनेस रहेगा। इसके अलावा, कंपनी का हिन्दुस्तान जिंक में 65 पर्सेंट हिस्सा है।