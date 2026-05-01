क्या अब भी वेदांता का 1 शेयर खरीदने से मिलेंगे 4 और शेयर? अचानक धड़ाम क्यों हुआ स्टॉक?

जिन निवेशकों ने 30 अप्रैल को वेदांता के शेयर खरीदे होंगे, उन्हें डीमर्जर का फायदा नहीं मिलेगा। डीर्मजर का फायदा केवल उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में 29 अप्रैल को बाजार बंद होने तक कंपनी के स्टॉक होंगे।

Vedanta Demerger: गुरुवार को बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निवेशक वेदांता का शेयर प्राइस देखकर चौंक गए। वेदांता के शेयर गुरुवार को NSE में करीब 63 पर्सेंट की गिरावट के साथ 289.50 रुपये पर खुले। कंपनी के शेयर बुधवार 29 अप्रैल को NSE पर 773.60 रुपये पर बंद हुए थे। वेदांता के शेयर गुरुवार को BSE में 62% से अधिक टूटकर 290.50 रुपये पर ओपन हुए। BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर गुरुवार को वेदांता के शेयरों के लिए स्पेशल प्री-ओपन सेशन था। वेदांता के शेयरों में गुरुवार को तेज गिरावट नहीं आई, बल्कि कंपनी के शेयर एक्स-डीमर्जर पर ट्रेड कर रहे थे। डीमर्जर के बाद प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से वेदांता के शेयर NSE पर 289.50 रुपये पर खुले। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE पर 271.55 रुपये पर बंद हुए। कई निवेशकों ने गुरुवार की तेज गिरावट को देखते हुए वेदांता के शेयर खरीदे हैं या कंपनी के शेयर खरीदने का मन बना रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें डीमर्जर का फायदा मिलेगा? यानी, क्या उन्हें वेदांता के हर 1 शेयर पर 4 और शेयर मिलेंगे?

क्या वेदांता के 1 शेयर पर मिलेंगे 4 और शेयर

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 रही। लेकिन, 1 मई को शेयर बाजार में छुट्टी की वजह से वेदांता के शेयर गुरुवार 30 अप्रैल को एक्स-डीमर्जर पर ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में जिन निवेशकों ने गुरुवार 30 अप्रैल को वेदांता के शेयर खरीदे होंगे, उन्हें डीमर्जर का फायदा नहीं मिलेगा। यानी, उन्हें वेदांता के हर 1 शेयर पर 4 और शेयर नहीं मिलेंगे। डीर्मजर का फायदा केवल उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में बुधवार 29 अप्रैल को बाजार बंद होने तक कंपनी के स्टॉक होंगे। आगे भी वेदांता के शेयर खरीदने वाले निवेशकों को डीमर्जर का फायदा नहीं मिलेगा।

वेदांता के हर 1 शेयर पर मिलेंगे इन कंपनियों के 4 शेयर

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) के हर 1 शेयर पर निवेशकों को वेदांता एल्युमीनियम, तलवंडी साबो पावर, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील का 1-1 शेयर मिलेगा। तलवंडी साबो पावर का नाम बदलकर वेदांता पावर लिमिटेड और माल्को एनर्जी का नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड किया जाएगा। फिलहाल, वेदांता लिमिटेड ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इन 4 कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग कब होगी।