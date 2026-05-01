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क्या अब भी वेदांता का 1 शेयर खरीदने से मिलेंगे 4 और शेयर? अचानक धड़ाम क्यों हुआ स्टॉक?

May 01, 2026 01:02 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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जिन निवेशकों ने 30 अप्रैल को वेदांता के शेयर खरीदे होंगे, उन्हें डीमर्जर का फायदा नहीं मिलेगा। डीर्मजर का फायदा केवल उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में 29 अप्रैल को बाजार बंद होने तक कंपनी के स्टॉक होंगे।

क्या अब भी वेदांता का 1 शेयर खरीदने से मिलेंगे 4 और शेयर? अचानक धड़ाम क्यों हुआ स्टॉक?

Vedanta Demerger: गुरुवार को बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निवेशक वेदांता का शेयर प्राइस देखकर चौंक गए। वेदांता के शेयर गुरुवार को NSE में करीब 63 पर्सेंट की गिरावट के साथ 289.50 रुपये पर खुले। कंपनी के शेयर बुधवार 29 अप्रैल को NSE पर 773.60 रुपये पर बंद हुए थे। वेदांता के शेयर गुरुवार को BSE में 62% से अधिक टूटकर 290.50 रुपये पर ओपन हुए। BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर गुरुवार को वेदांता के शेयरों के लिए स्पेशल प्री-ओपन सेशन था। वेदांता के शेयरों में गुरुवार को तेज गिरावट नहीं आई, बल्कि कंपनी के शेयर एक्स-डीमर्जर पर ट्रेड कर रहे थे। डीमर्जर के बाद प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से वेदांता के शेयर NSE पर 289.50 रुपये पर खुले। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE पर 271.55 रुपये पर बंद हुए। कई निवेशकों ने गुरुवार की तेज गिरावट को देखते हुए वेदांता के शेयर खरीदे हैं या कंपनी के शेयर खरीदने का मन बना रहे हैं, ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें डीमर्जर का फायदा मिलेगा? यानी, क्या उन्हें वेदांता के हर 1 शेयर पर 4 और शेयर मिलेंगे?

क्या वेदांता के 1 शेयर पर मिलेंगे 4 और शेयर
वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 रही। लेकिन, 1 मई को शेयर बाजार में छुट्टी की वजह से वेदांता के शेयर गुरुवार 30 अप्रैल को एक्स-डीमर्जर पर ट्रेड कर रहे थे। ऐसे में जिन निवेशकों ने गुरुवार 30 अप्रैल को वेदांता के शेयर खरीदे होंगे, उन्हें डीमर्जर का फायदा नहीं मिलेगा। यानी, उन्हें वेदांता के हर 1 शेयर पर 4 और शेयर नहीं मिलेंगे। डीर्मजर का फायदा केवल उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके डीमैट अकाउंट में बुधवार 29 अप्रैल को बाजार बंद होने तक कंपनी के स्टॉक होंगे। आगे भी वेदांता के शेयर खरीदने वाले निवेशकों को डीमर्जर का फायदा नहीं मिलेगा।

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वेदांता के हर 1 शेयर पर मिलेंगे इन कंपनियों के 4 शेयर
वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) के हर 1 शेयर पर निवेशकों को वेदांता एल्युमीनियम, तलवंडी साबो पावर, माल्को एनर्जी और वेदांता आयरन एंड स्टील का 1-1 शेयर मिलेगा। तलवंडी साबो पावर का नाम बदलकर वेदांता पावर लिमिटेड और माल्को एनर्जी का नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड किया जाएगा। फिलहाल, वेदांता लिमिटेड ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इन 4 कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग कब होगी।

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चौथी तिमाही में 9300 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट
वेदांता लिमिटेड के मुनाफे में चौथी तिमाही में जबरदस्त उछाल आया है। वेदांता लिमिटेड का मुनाफा मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 89 पर्सेंट बढ़कर 9352 करोड़ रुपये रहा है। यह वेदांता का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। चौथी तिमाही में वेदांता का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 29 पर्सेंट बढ़कर 51,524 करोड़ रुपये रहा है। चौथी तिमाही में वेदांता का इबिट्डा 59 पर्सेंट बढ़कर 18,447 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, कंपनी का इबिट्डा मार्जिन करीब 44 पर्सेंट पहुंच गया है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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