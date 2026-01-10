Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vedanta demerger nclt approves talwandi sabo power scheme now share in focus
वेदांता के कारोबार पर बड़ा अपडेट, NCLT ने डीमर्जर स्कीम को दी हरी झंडी

वेदांता के कारोबार पर बड़ा अपडेट, NCLT ने डीमर्जर स्कीम को दी हरी झंडी

संक्षेप:

माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के कारोबार को लेकर एक नई खबर है। दरअसल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई बेंच ने वेदांता की सब्सिडयरी कंपनियों से जुड़ी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

Jan 10, 2026 12:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Talwandi Sabo Power: माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के कारोबार को लेकर एक नई खबर है। दरअसल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई बेंच ने वेदांता की सब्सिडयरी कंपनियों से जुड़ी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी है। बता दें कि वेदांता की सब्सिडयरी कंपनियों में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL), वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड, माल्को एनर्जी लिमिटेड, वेदांता बेस मेटल्स लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या दिया गया तर्क?

ट्रिब्यूनल में दायर तर्क के अनुसार, वेदांता लिमिटेड ने कहा कि पावर बिजनेस में रिस्क और कॉम्पिटिशन का नेचर वेदांता के दूसरे नेचुरल रिसोर्स वर्टिकल्स से अलग है, जिसके लिए एक अलग एंटिटी की जरूरत है ताकि फोकस्ड और बेहतर कैपिटल मार्केट एक्सेस मिल सके। NCLT ने ऑपरेशनल कंटिन्यूटी पर भी ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि मर्चेंट पावर अंडरटेकिंग में काम करने वाले सभी कर्मचारी बिना किसी रुकावट या ब्रेक के TSPL के कर्मचारी बन जाएंगे और उनकी मौजूदा नौकरी से कम फायदेमंद शर्तों पर नहीं। इस रीस्ट्रक्चरिंग से बनने वाली नई कंपनी के फाइनेंशियल प्रोफाइल में काफी बदलाव आने वाला है।

8207 करोड़ रुपये नेटवर्थ होने का अनुमान

इंडिपेंडेंट ऑडिटर के सर्टिफिकेट का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में बताया गया है कि तलवंडी साबो पावर की नेटवर्थ डीमर्जर से पहले 3,606 करोड़ रुपये से बढ़कर डीमर्जर के बाद 8,207 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके उलट, एसेट्स के ट्रांसफर के बाद वेदांता लिमिटेड की नेटवर्थ 46,533 करोड़ रुपये से घटकर 43,230 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ऑर्डर इस बात की पुष्टि करता है कि मर्चेंट पावर अंडरटेकिंग के डीमर्जर के लिए शेयर एंटाइटलमेंट रेश्यो 1:1 ही रहेगा। TSPL की शेयर कैपिटल को डीमर्ज्ड कंपनी की शेयरहोल्डिंग के हिसाब से बदला जाएगा, जिससे यह पक्का होगा कि मौजूदा वेदांता शेयरहोल्डर्स नई कंपनी में अपना आनुपातिक हिस्सा बनाए रखें। वेदांता के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को 609.90 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 1.05% बढ़त दर्ज की गई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।