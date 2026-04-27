वेदांता में पैसा लगाने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना चूक जाएंगे 1 पर 4 शेयर पाने का मौका
वेदांता (Vedanta) का डिमर्जर 1 मई 2026 से लागू होने जा रहा है, जिसमें निवेशकों को 1:1 के अनुपात में चार नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे। इस डिमर्जर का लाभ पाने के लिए निवेशकों को 29 अप्रैल तक शेयर खरीदना जरूरी है, क्योंकि 30 अप्रैल एक्स-डेट होगी।
Vedanta demerger latest updates: वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) इस हफ्ते अपने बड़े डिमर्जर (Demerger) प्लान को लागू करने जा रही है, जिसे निवेशकों के लिए बॉय (Buy 1 Get 4) जैसा मौका भी कहा जा रहा है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं या पहले से होल्ड कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी तारीखें और नियम समझना बेहद जरूरी है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट क्या है?
कंपनी ने 1 मई 2026 को डिमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय किया है। इसी तारीख के आधार पर यह तय होगा कि किन निवेशकों को नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे। लेकिन, 1 मई को स्टॉक मार्केट बंद (महाराष्ट्र दिवस के कारण) रहेगा, इसलिए एक्स-डेट 30 अप्रैल 2026 होगी। वहीं, इसको खरीदने की आखिरी 29 अप्रैल 2026 तय की गई है, यानी अगर आपको डिमर्जर का फायदा चाहिए, तो 29 अप्रैल तक शेयर खरीदना जरूरी है।
कौन निवेशक होंगे पात्र (Eligible)?
भारत में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, इसलिए 29 अप्रैल तक खरीदे गए शेयर ही एलिजिबल होंगे। 30 अप्रैल या उसके बाद खरीदे गए शेयर इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
डिमर्जर में क्या मिलेगा?
कंपनी के प्लान के मुताबिक, हर शेयरहोल्डर को 1:1 के अनुपात में नई कंपनियों के शेयर मिलेंगे, यानी 1 शेयर के बराबर 4 नई कंपनियों के 1-1 शेयर होंगे। इन नई कंपनियां में VAML (Vedanta Aluminium Metal Ltd), TSPL (Talwandi Sabo Power Ltd), मॉल्को एनर्जी (Malco Energy) और वेदांता आयरन एंड स्टील (Vedanta Iron and Steel) शामिल हैं। इसका मतलब निवेशकों को अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों में डायरेक्ट हिस्सेदारी मिलेगी।
30 अप्रैल को क्या होगा खास?
30 अप्रैल को एक स्पेशल प्री-ओपेन सेशन (Special Pre-Open Session -SPOS) होगा, जिसका समय सुबह 9:15 से 9:45 तक होगा और 10 बजे से सामान्य ट्रेडिंग शुरू होगी। इसी से तय होगा कि डिमर्जर के बाद वेदांता (Vedanta) के शेयर की नई कीमत क्या होगी।
कब लिस्ट होंगी नई कंपनियां
लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई कंपनियां कब बाजार में ट्रेडिंग शुरू करेंगी। इसका कोई तय समय नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह की मंजूरियां लगती हैं। हालांकि, पिछले पैटर्न के आधार पर नुवामा (Nuvama) का अनुमान है कि रिकॉर्ड डेट के बाद 4 से 8 हफ्तों में लिस्टिंग पूरी हो सकती है, यानी मई के अंत से जुलाई की शुरुआत के बीच नई कंपनियां बाजार में आ सकती हैं।
इंडेक्स पर क्या असर पड़ेगा?
वेदांता (Vedanta Ltd) Nifty Next 50 में बनी रहेगी। वहीं, नई कंपनियां लिस्टिंग तक डमी (dummy) रूप में इंडेक्स में शामिल रहेंगी।
निवेशकों के लिए क्या मतलब?
यह डिमर्जर कंपनी के अलग-अलग बिजनेस की वैल्यू को अलग दिखाने (value unlocking) के लिए किया जा रहा है। इससे निवेशकों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और अलग-अलग सेक्टर में निवेश का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर यह डिमर्जर निवेशकों के लिए बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन सही तारीख और नियम समझना बेहद जरूरी है, वरना फायदा छूट सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।