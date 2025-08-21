Vedanta declares 16 rupees per share payout record date fixed दूसरी बार डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Vedanta declares 16 rupees per share payout record date fixed

दूसरी बार डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह भुगतान लगभग ₹6,256 करोड़ है। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की रिकॉर्ड डेट बुधवार, 27 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है और डिविडेंड का भुगतान कानून द्वारा निर्धारित डेडलाइन के भीतर किए जाने की उम्मीद है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:38 PM
share Share
Follow Us on
दूसरी बार डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

Vedanta Limited Share Dividend: वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹16 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह भुगतान लगभग ₹6,256 करोड़ है। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की रिकॉर्ड डेट बुधवार, 27 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है और डिविडेंड का भुगतान कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए जाने की उम्मीद है।

कया है डिटेल

इससे पहले, वेदांता ने सूचित किया था कि वह आज की बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार करेगा। यह चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनी का दूसरा अंतरिम डिविडेंड है। वेदांता ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को हुई अपनी बैठक में...वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 16 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इससे कुल मिलाकर 6,256 करोड़ रुपये का डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले कंपनी के बोर्ड ने इससे पहले इस वर्ष जून में पहले अंतरिम डिविडेंड के रूप में 7 रुपये प्रति शेयर का भुगतान किया था। प्रति शेयर ₹43.5 का डिविडेंड, यानी कुल ₹17,000 करोड़ से अधिक का भुगतान। पिछले चार वित्तीय सालों में कंपनी ने अपने निवेशकों को कुल मिलाकर प्रति शेयर ₹200 से अधिक का रिटर्न दिया है।

कंपनी के शेयर

जून तिमाही तक, वेदांता के 20.3 लाख से अधिक खुदरा शेयरधारक थे, जिनकी हिस्सेदारी ₹2 लाख तक थी और जिनके पास कुल मिलाकर कंपनी की 11.6% से ज़्यादा इक्विटी थी। इस घोषणा से पहले, वेदांता लिमिटेड के शेयर एनएसई पर 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹447.10 प्रति शेयर पर बंद हुए।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।