दूसरी बार डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर

Vedanta Limited Share Dividend: वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की कि उसके बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर ₹16 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि यह भुगतान लगभग ₹6,256 करोड़ है। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की रिकॉर्ड डेट बुधवार, 27 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है और डिविडेंड का भुगतान कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किए जाने की उम्मीद है।

कया है डिटेल इससे पहले, वेदांता ने सूचित किया था कि वह आज की बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार करेगा। यह चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनी का दूसरा अंतरिम डिविडेंड है। वेदांता ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को हुई अपनी बैठक में...वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 16 रुपये प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। इससे कुल मिलाकर 6,256 करोड़ रुपये का डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले कंपनी के बोर्ड ने इससे पहले इस वर्ष जून में पहले अंतरिम डिविडेंड के रूप में 7 रुपये प्रति शेयर का भुगतान किया था। प्रति शेयर ₹43.5 का डिविडेंड, यानी कुल ₹17,000 करोड़ से अधिक का भुगतान। पिछले चार वित्तीय सालों में कंपनी ने अपने निवेशकों को कुल मिलाकर प्रति शेयर ₹200 से अधिक का रिटर्न दिया है।