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₹11 का डिविडेंड दे रही ये कंपनी, इसके बाद भी शेयर क्रैश; ये है वजह

Mar 23, 2026 04:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वेदांता (Vedanta) ने FY26 के लिए ₹11 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2026 तय की गई है। हालांकि, इस अच्छी खबर के बावजूद शेयर में करीब 6% की गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण कमजोर बाजार माहौल और हालिया कोर्ट के फैसले को माना जा रहा है।

₹11 का डिविडेंड दे रही ये कंपनी, इसके बाद भी शेयर क्रैश; ये है वजह

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) ने एक बार फिर निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी ने 23 मार्च 2026 को अपने निवेशकों के लिए ₹11 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही कुल डिविडेंड भुगतान लगभग ₹4,300 करोड़ तक पहुंच गया है, जो इस वित्त वर्ष (FY26) में कंपनी की मजबूत कैश फ्लो स्थिति को दिखाता है। हालांकि, सोमवार को खबर लिखे जाने तक इसके शेयर में 4.11% की गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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शेयर का प्रदर्शन

डिविडेंड की घोषणा के बावजूद वेदांता शेयर (Vedanta share) में गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर ऐसे ऐलान के बाद शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती है। हालांकि, मार्केट में भारी गिरावट के बाद इसके शेयर में भी 4.11% की गिरावट देखी गई। खबर लिखे जाने तक वेदांता (Vedanta Ltd) का शेयर चार फीसद की गिरावट के साथ 644.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। ये शेयर करीब 6% टूटकर ₹634.25 तक पहुंच गया था। इस दौरान निफ्टी 50 भी करीब 640 अंक गिर गया, जिससे पूरे बाजार में कमजोरी का माहौल रहा।

गिरावट की वजह?

इस गिरावट की एक बड़ी वजह हाल ही में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जिसमें कंपनी को सस्ते डीजल (HSD) पर टैक्स छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है।

रिकॉर्ड डेट क्या है?

कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2026 तय की है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। यह फैसला सोमवार को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया और उसी दिन बाजार को इसकी जानकारी दी गई।

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वेदांता का डिविडेंड इतिहास

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड के मामले में काफी मजबूत रहा है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कई बार बड़े डिविडेंड दिए हैं। FY24 और FY25 में कंपनी ने कई किस्तों में भारी डिविडेंड दिया था। ये कंपनी पहले ₹20, ₹30 तक के डिविडेंड भी घोषित कर चुकी है। नियमित अंतरिम डिविडेंड इसकी खास पहचान बन चुका है। इससे साफ है कि कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा शेयरहोल्डर्स के साथ शेयर करती है।

आपको बता दें कि धातु एवं खनन क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने जून में वित्त वर्ष 2026 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड के रूप में 7 रुपये प्रति शेयर को मंजूरी दी थी। यह लाभांश 2,737 करोड़ रुपये का था। वेदांता ने FY25 में 8.8% का डिविडेंड यील्ड दर्ज किया था, जो FY24 के 6.0% से बेहतर था। इससे पहले FY23 में कंपनी ने सबसे ज्यादा 20.6% का डिविडेंड यील्ड दिया था।

49 बार बांटा डिविडेंड

2001 से अब तक कंपनी 49 बार डिविडेंड दे चुकी है। पिछले 12 महीनों में ₹23 प्रति शेयर डिविडेंड दिया गया। मौजूदा कीमत पर डिविडेंड यील्ड करीब 3.59% है।

1 साल में लगभग 40% का रिटर्न

रिटर्न की बात करें तो वेदांता (Vedanta) ने पिछले 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न दिया है, जो BSE Sensex और Nifty से बेहतर रहा है। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयर करीब 5% गिरा है, जिसका कारण वैश्विक तनाव और कमोडिटी मार्केट की अनिश्चितता है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

डिविडेंड देने वाली कंपनियां आमतौर पर मजबूत कैश फ्लो और स्थिर बिजनेस का संकेत देती हैं। अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) की अगुवाई में वेदांता (Vedanta) लगातार निवेशकों को रिटर्न देने पर फोकस कर रही है। हालांकि, निवेश करने से पहले कंपनी के कर्ज, कमोडिटी प्राइस और मार्केट रिस्क को भी समझना जरूरी है, क्योंकि मेटल सेक्टर में उतार-चढ़ाव ज्यादा रहता है।

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अगर आपके पास वेदांता (Vedanta) के शेयर हैं, तो यह आपके लिए कमाई का मौका है। लेकिन, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ डिविडेंड देखकर नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की स्थिति को समझकर ही फैसला लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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