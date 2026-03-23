₹11 का डिविडेंड दे रही ये कंपनी, इसके बाद भी शेयर क्रैश; ये है वजह

वेदांता (Vedanta) ने FY26 के लिए ₹11 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2026 तय की गई है। हालांकि, इस अच्छी खबर के बावजूद शेयर में करीब 6% की गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण कमजोर बाजार माहौल और हालिया कोर्ट के फैसले को माना जा रहा है।

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) ने एक बार फिर निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी ने 23 मार्च 2026 को अपने निवेशकों के लिए ₹11 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस घोषणा के साथ ही कुल डिविडेंड भुगतान लगभग ₹4,300 करोड़ तक पहुंच गया है, जो इस वित्त वर्ष (FY26) में कंपनी की मजबूत कैश फ्लो स्थिति को दिखाता है। हालांकि, सोमवार को खबर लिखे जाने तक इसके शेयर में 4.11% की गिरावट दर्ज की गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

शेयर का प्रदर्शन

डिविडेंड की घोषणा के बावजूद वेदांता शेयर (Vedanta share) में गिरावट देखने को मिली। आमतौर पर ऐसे ऐलान के बाद शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ती है। हालांकि, मार्केट में भारी गिरावट के बाद इसके शेयर में भी 4.11% की गिरावट देखी गई। खबर लिखे जाने तक वेदांता (Vedanta Ltd) का शेयर चार फीसद की गिरावट के साथ 644.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। ये शेयर करीब 6% टूटकर ₹634.25 तक पहुंच गया था। इस दौरान निफ्टी 50 भी करीब 640 अंक गिर गया, जिससे पूरे बाजार में कमजोरी का माहौल रहा।

गिरावट की वजह?

इस गिरावट की एक बड़ी वजह हाल ही में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, जिसमें कंपनी को सस्ते डीजल (HSD) पर टैक्स छूट का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है।

रिकॉर्ड डेट क्या है?

कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2026 तय की है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे, वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। यह फैसला सोमवार को हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया और उसी दिन बाजार को इसकी जानकारी दी गई।

वेदांता का डिविडेंड इतिहास

वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड के मामले में काफी मजबूत रहा है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कई बार बड़े डिविडेंड दिए हैं। FY24 और FY25 में कंपनी ने कई किस्तों में भारी डिविडेंड दिया था। ये कंपनी पहले ₹20, ₹30 तक के डिविडेंड भी घोषित कर चुकी है। नियमित अंतरिम डिविडेंड इसकी खास पहचान बन चुका है। इससे साफ है कि कंपनी अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा शेयरहोल्डर्स के साथ शेयर करती है।

आपको बता दें कि धातु एवं खनन क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने जून में वित्त वर्ष 2026 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड के रूप में 7 रुपये प्रति शेयर को मंजूरी दी थी। यह लाभांश 2,737 करोड़ रुपये का था। वेदांता ने FY25 में 8.8% का डिविडेंड यील्ड दर्ज किया था, जो FY24 के 6.0% से बेहतर था। इससे पहले FY23 में कंपनी ने सबसे ज्यादा 20.6% का डिविडेंड यील्ड दिया था।

49 बार बांटा डिविडेंड

2001 से अब तक कंपनी 49 बार डिविडेंड दे चुकी है। पिछले 12 महीनों में ₹23 प्रति शेयर डिविडेंड दिया गया। मौजूदा कीमत पर डिविडेंड यील्ड करीब 3.59% है।

1 साल में लगभग 40% का रिटर्न

रिटर्न की बात करें तो वेदांता (Vedanta) ने पिछले 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न दिया है, जो BSE Sensex और Nifty से बेहतर रहा है। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयर करीब 5% गिरा है, जिसका कारण वैश्विक तनाव और कमोडिटी मार्केट की अनिश्चितता है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत?

डिविडेंड देने वाली कंपनियां आमतौर पर मजबूत कैश फ्लो और स्थिर बिजनेस का संकेत देती हैं। अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) की अगुवाई में वेदांता (Vedanta) लगातार निवेशकों को रिटर्न देने पर फोकस कर रही है। हालांकि, निवेश करने से पहले कंपनी के कर्ज, कमोडिटी प्राइस और मार्केट रिस्क को भी समझना जरूरी है, क्योंकि मेटल सेक्टर में उतार-चढ़ाव ज्यादा रहता है।