वेदांता की झोली में आई जेपी ग्रुप की कंपनी, खरीदारी की रेस में अडानी को शिकस्त

खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ने गौतम अडानी के समूह को पीछे छोड़ते हुए अधिग्रहण के लिए 17,000 करोड़ रुपये की सफल बोली लगाई है। आपको बता दें कि जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) कर्ज में डूबी हुई कंपनी है।

Jaiprakash Associates news: खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) का अधिग्रहण करेगी। कंपनी ने गौतम अडानी के समूह को पीछे छोड़ते हुए अधिग्रहण के लिए 17,000 करोड़ रुपये की सफल बोली लगाई है। बता दें कि रियल एस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़क के क्षेत्र में कार्यरत जेएएल ऋणों के भुगतान में चूक के बाद दिवाला कार्यवाही से गुजर रही है।

बिक्री के लिए प्रक्रिया आयोजित जेएएल के कर्जदाताओं ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कंपनी की बिक्री के लिए एक प्रक्रिया आयोजित की। इस प्रक्रिया में कई बोलीदाताओं ने भाग लिया लेकिन अंत में केवल दो कंपनियां- अडानी और वेदांता ने ही बोलियां लगाईं। वेदांता ने अडानी समूह को पीछे छोड़ते हुए अंततः 17,000 करोड़ रुपये की सफल बोली लगाई, जिससे उसका नेट मौजूदा मूल्य 12,505 करोड़ रुपये रहा।

जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास कई प्रोजेक्ट जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पास प्रमुख रियल एस्टेट परियोजनाएं हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स, नोएडा में जेपी ग्रीन्स विशटाउन का एक हिस्सा (दोनों राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में), और जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी, जो आगामी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में इसके तीन कॉमर्शियल/औद्योगिक कार्यालय भी हैं, जबकि इसके होटल कैटेगरी की दिल्ली-एनसीआर, मसूरी और आगरा में पांच संपत्तियां हैं।