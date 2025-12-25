वेदांता, NALCO से हिंदुस्तान कॉपर तक 55% तक चढ़े, क्या 2026 में भी जारी रहेगी रैली

संक्षेप: Nifty Metal Index: अडानी एंटरप्राइजेज को छोड़कर सभी मेटल स्टॉक्स एक साल में बढ़े हैं। हिंदुस्तान कॉपर 55.6% के उछाल के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता का स्थान है, जिनके शेयरों ने इस अवधि में 30% या उससे अधिक की बढ़त दर्ज की।

निफ्टी मेटल इंडेक्स 2025 के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सेक्टोरल इंडेक्स में शामिल है और इस साल अब तक 24% से अधिक का रिटर्न दिया है। यह पीएसयू बैंक इंडेक्स के बाद दूसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों में 55% तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, अडानी एंटरप्राइजेज को छोड़कर सभी मेटल स्टॉक्स एक साल में बढ़े हैं। हिंदुस्तान कॉपर 55.6% के उछाल के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद नाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता का स्थान है, जिनके शेयरों ने इस अवधि में 30% या उससे अधिक की बढ़त दर्ज की।

इस सेक्टर में मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। इंडेक्स एक सप्ताह में 2% और एक महीने में 7% चढ़ा है।

मेटल शेयरों में तेजी के कारण मेटल शेयरों में यह रैली किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारकों की वजह से आई है। सबसे पहली और प्रमुख वजह फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, जो डॉलर में मापे जाने वाली कमोडिटी के लिए सहायक है। श्रम बाजार की स्थितियां आसान होने पर फेड दरों में और कमी कर सकता है, जो धातुओं के बाजार के लिए अच्छा संकेत है।

दूसरा, चीन अधिकांश आधारित धातुओं का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च एनालिस्ट नितांत दरेकर के अनुसार, बुनियादी ढांचे और अक्षय ऊर्जा के लिए चीन की वृद्धिशील नीतिगत सहायता से मांग की दृश्यता भी बेहतर हो रही है।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि खनन में रुकावट, उच्च ऊर्जा लागत और कम निवेश के कारण आधारित धातुओं में संरचनात्मक आपूर्ति की कमी ने इन्वेंट्री को कस दिया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों और अक्षय ऊर्जा की मांग मजबूत बनी हुई है।

कमजोर अमेरिकी डॉलर ने भी अतिरिक्त बढ़ावा दिया है। जैसे-जैसे बाजार अमेरिका में दरों में क्रमिक कमी के अनुकूलन को भाव में शामिल कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स हाल के उच्च स्तर से नरम हुआ है, जिससे डॉलर में मापी जाने वाली वस्तुओं को सहारा मिला है।

मेटल शेयरों में यह रैली कब तक चलेगी? अधिकांश मेटल शेयरों में इतनी तेज वृद्धि के बीच, इक्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक जी चोक्कलिंगम का कहना है कि अब मुनाफा वसूलना शुरू करने का अच्छा समय होगा क्योंकि अधिकांश संपत्तियां महंगी लग रही हैं और मेटल भी उस रैली में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होने के लिए, मौलिक कारण मौजूद हैं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मांग ने एल्यूमीनियम जैसी धातुओं को समर्थन दिया है। हालांकि, कुछ हद तक, मेटल में थोड़ा बुलबुला है, यही कारण है कि मुझे कुछ सुधार की उम्मीद है।

मेटल रैली को लेकर उनकी चिंता दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी से है, क्योंकि टैरिफ संबंधी उपायों का असर सामने आने लगा है। अमेरिका ने प्रमुख उत्पादों और अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं, जिससे आयात की लागत बढ़ेगी।

इसका अमेरिका में उपभोक्ता खर्च और अंततः सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर असर पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को देखें तो पूर्वानुमान बताते हैं कि अगले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कम रहेगी।

चोक्कलिंगम के अनुसार, औद्योगिक धातुएं वैश्विक आर्थिक विकास, विशेष रूप से चीन के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध हैं, जो धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। इसलिए, मध्यम से लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत उत्साहजनक नहीं है।

इस पृष्ठभूमि के मुकाबले, उनका मानना है कि मेटल शेयरों में वर्तमान उछाल धीरे-धीरे और सुरक्षित रूप से निकलने का एक अवसर प्रदान करता है।

वहीं, रिलायंस मनी के अजीत मिश्रा ने कहा कि मेटल शेयरों में एकदम से गिरावट की संभावना नहीं लगती, लेकिन 3-6 महीने में कुछ सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि धातुएं चक्रीय प्रकृति की होती हैं, और सुधार आमतौर पर लंबे समय तक कंसॉलिडेशन के बाद आते हैं।

अभी तक, संकेत बताते हैं कि मेटल में जो बेहतर प्रदर्शन हम देख रहे हैं, वह कम से कम अगले तीन से छह महीने तक जारी रह सकता है, जिसके बाद कुछ समेकन हो सकता है।

मौलिक रूप से, वह कई कारकों को अनुकूल बने रहने के रूप में देखते हैं, जैसे मांग-आपूर्ति का असंतुलन, चीन के मजबूत सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े और नरम डॉलर।

निफ्टी मेटल: तकनीकी दृष्टिकोण बोनांजा पोर्टफोलियो के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक विराट जगद ने कहा कि निफ्टी मेटल इंडेक्स 10,730 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो प्रमुख अल्पकालिक औसतों को पुनः प्राप्त करने के बाद ब्रेकआउट का प्रयास कर रहा है।

गिरती ट्रेंडलाइन के ऊपर हालिया चाल और 20 व 50 ईएमए के ऊपर निरंतर मूल्य कार्रवाई गति में सुधार का संकेत देती है। व्यापक संरचना रचनात्मक बनी हुई है, जिसमें ऊंचे निचले स्तर बढ़ती ट्रेंडलाइन और 100 ईएमए के ऊपर बरकरार हैं, जो 10,000-10,050 के आसपास मजबूत मध्यम अवधि समर्थन के रूप में कार्य कर रहा है।

लगभग 66 पर आरएसआई अधिक खरीददारी के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना मजबूत हो रही तेजी का संकेत देता है। 10,750-10,800 के ऊपर एक निर्णायक बंदी 11,000 की ओर आगे की बढ़त खोल सकती है, जबकि नीचे की ओर, 10,400-10,450 की ओर गिरावट खरीदारी की दिलचस्पी आकर्षित कर सकती है, जिससे समग्र रूप से रुझान सकारात्मक बना रहेगा।