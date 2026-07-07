अभी गिरा, आगे दौड़ेगा… वेदांता के इस नए शेयर पर 3 ब्रोकरेज फिदा

Vedanta Aluminium share: बीते जून महीने में डी-मर्जर प्रक्रिया के तहत अरबपति और वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की चार नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हुई थीं। ये चार कंपनियां- वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता पावर हैं। इन कंपनियों में वेदांता एल्युमीनियम के शेयर ने सबसे बुरा परफॉर्म किया है। डी-मर्जर से बनी बाकी तीन कंपनियों के शेयरों में 15 जून को लिस्टिंग के बाद से बढ़त देखी गई है। वहीं, एल्युमीनियम क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के शेयर अपने 527 रुपये के लिस्टिंग प्राइस से करीब 15 पर्सेंट गिर गए हैं। इस वजह से एक महीने से भी कम समय में निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालाकि, ब्रोकरेज इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं।

किस शेयर में कितना उछाल? वेदांता पावर के शेयर अपने 42 रुपये के लिस्टिंग प्राइस से 9% बढ़े हैं तो वेदांता आयरन एंड स्टील 22 रुपये से 84% उछला है जबकि वेदांता ऑयल एंड गैस अपने 39 रुपये के लिस्टिंग प्राइस से 10% ऊपर चढ़ा है। वेदांता एल्युमीनियम के शेयर की बात करें तो यह मंगलवार को 5 पर्सेंट टूटकर 445 रुपये के नीचे आ गया है।

वेदांता एल्युमीनियम में गिरावट की वजह? शेयर में यह भारी गिरावट ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट (करेक्शन) देखी गई है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म 'इनक्रेड इक्विटीज' (InCred Equities) का मानना ​​है कि एल्युमीनियम को लेकर बाजार का सकारात्मक नजरिया गलत आधार पर बना है।

ब्रोकरेज के अनुसार, निवेशक अभी भी एल्युमीनियम को एक ऐसी प्राइमरी मेटल के तौर पर देख रहे हैं जिसकी सप्लाई कम है। हालांकि, कच्चे तेल या कोयले जैसी कमोडिटीज के उलट एल्युमीनियम एक सर्कुलर मेटल है जो जमीन के ऊपर (मौजूदा स्टॉक के रूप में) उपलब्ध रहती है।

आगे क्या है उम्मीद? हालांकि शेयर में आई गिरावट के बावजूद अधिकांश ब्रोकरेज हाउस कंपनी को लेकर सकारात्मक हैं। Emkay Global ने शेयर पर 'Buy' रेटिंग देते हुए ₹550 का लक्ष्य दिया है जबकि CLSA ने ₹540 और Citi ने ₹560 का टारगेट प्राइस तय किया है। पिछले हफ्ते Emkay ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि बाजार ने अभी तक इसकी कमाई की संरचनात्मक क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझा है। हम मध्यम अवधि में एल्युमीनियम के आउटलुक को लेकर सकारात्मक हैं। इंडोनेशिया द्वारा क्षमता बढ़ाने की घोषणा के बावजूद ग्लोबल बाजार में CY28 तक कमी (डेफिसिट) बने रहने की संभावना है, क्योंकि काम पूरा करने में रुकावटें हैं और चीन ने उत्पादन की सीमा 45 मिलियन टन तय कर रखी है।