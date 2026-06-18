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560 रुपये तक जा सकता है वेदांता का यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, सिटी ने बताया अपना टॉप मेटल स्टॉक

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • विदेशी ब्रोकरेज हाउस सिटी, वेदांता एल्युमीनियम पर बुलिश है
  • अपने हालिया नोट में सिटी ने वेदांता एल्युमीनियम को अपना टॉप मेटल पिक बताया है
  • ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को बाय रेटिंग दी है
  • वेदांता एल्युमीनियम के लिए सिटी ने 560 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है
560 रुपये तक जा सकता है वेदांता का यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, सिटी ने बताया अपना टॉप मेटल स्टॉक

वेदांता एल्युमीनियम के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi) ने वेदांता एल्युमीनियम का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस, एल्युमीनियम बिजनेस से जुड़ी इस कंपनी पर बुलिश है। सिटी ने वेदांता एल्युमीनियम को भारत में अपना टॉप मेटल स्टॉक बताया है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में गिरावट के साथ 465.35 रुपये पर बंद हुए हैं। वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ग्रुप के डीमर्जर के बाद बनी 4 कंपनियों में से एक है।

वेदांता एल्युमीनियम को मिला है 560 रुपये का टारगेट
ब्रोकरेज हाउस सिटी ने बाय रेटिंग के साथ वेदांता एल्युमीनियम पर अपना कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। सिटी ने वेदांता एल्युमीनियम के शेयरों के लिए 560 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, बुधवार के क्लोजिंग लेवल से कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट का उछाल आ सकता है। वेदांता एल्युमीनियम के शेयर सोमवार 15 जून को BSE में 527 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। लगातार 2 लोअर सर्किट के बाद वेदांता एल्युमीनियम के शेयर बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर फिलहाल ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के शेयरों में अभी इंट्राडे ट्रेडिंग की इजाजत नहीं है। डीमर्जर के बाद लिस्ट हुईं 4 कंपनियों में से किसी कंपनी का यह पहला कवरेज है।

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एल्युमीनियम के पॉजिटिव आउटलुक को लेकर बुलिश है सिटी
ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi) ने अपने नोट में लिखा है कि वित्त वर्ष 2027-28 के बीच एल्युमीनियम की कीमतें 3400 डॉलर प्रति टन रहने का अनुमान है। फिलहाल, एल्युमीनियम के मौजूदा स्पॉट प्राइसेज 3350 डॉलर प्रति टन के करीब हैं। सिटी ने कहा है कि लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) पर कीमतों में प्रति टन 100 डॉलर का उछाल कंपनी के इबिट्डा में 4.5 से 5 पर्सेंट और इसकी फेयर वैल्यू में प्रति शेयर 30 रुपये का असर डालता है। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने हाइलाइट किया है कि एल्युमीनियम मार्केट फिलहाल डेफिसिट (घाटे) में है और अगले 3 से 6 महीने में इनवेंटरीज में तेज गिरावट आएगी, ऐसे में अपने बेस केस सेनेरियो में एल्युमीनियम के दाम 15 से 20 पर्सेंट चढ़कर करीब 4000 डॉलर प्रति टन पहुंच सकते हैं।

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मार्केट कैप में तेज गिरावट
लगातार दो दिन लोअर सर्किट और बुधवार को भी शेयर लुढ़कने के बाद वेदांता एल्युमीनियम के मार्केट कैप में तेज गिरावट आई है। वेदांता एल्युमीनियम का मार्केट कैप बुधवार को 1,81,969 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की लिस्टिंग वाले दिन यह 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा था। हालांकि, अब वेदांता एल्युमीनियम का मार्केट कैप पैरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड से ज्यादा बना हुआ है। वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप बुधवार को 1,19,814 करोड़ रुपये रहा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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