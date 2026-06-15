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वेदांता के इस शेयर ने फेल कर दिए सारे अनुमान, शेयर बाजार में हुई धमाकेदार शुरुआत

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • वेदांता एल्युमीनियम को लेकर मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान था कि कंपनी के शेयर 398-489 रुपये की रेंज में बाजार में लिस्ट हो सकते हैं
  • वेदांता एल्युमीनियम के शेयरों ने एनालिस्ट्स के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है
  • कंपनी के शेयर BSE में 527 रुपये पर लिस्ट हुए हैं
वेदांता के इस शेयर ने फेल कर दिए सारे अनुमान, शेयर बाजार में हुई धमाकेदार शुरुआत

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुई वेदांता एल्युमीनियम मेटल ने मार्केट एक्सपर्ट्स के सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। वेदांता एल्युमीनियम के शेयर सोमवार को 527 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 522 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के साथ ही वेदांता एल्युमीनियम का मार्केट कैप 2.06 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। वेदांता एल्युमीनियम ने मार्केट कैप के मामले में पैरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड को भी पीछे छोड़ दिया है।

398-489 रुपये की रेंज में लिस्टिंग का अनुमान जता रहे थे एनालिस्ट
वेदांता एल्युमीनियम (Vedanta Aluminium) के शेयरों ने लिस्टिंग पर मार्केट एनालिस्ट्स के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान था कि वेदांता एल्युमीनियम के शेयर 398-489 रुपये की रेंज में बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। नुवामा का अनुमान था कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.74 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। डीमर्जर के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुईं वेदांता ग्रुप की 4 कंपनियों में से केवल वेदांता एल्युमीनियम लॉर्ज कैप स्टॉक के रूप में बाजार में उतरी है।

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लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए वेदांता एल्युमीनियम के शेयर
लिस्टिंग के ठीक बाद वेदांता एल्युमीनियम के शेयर लुढ़क गए हैं। वेदांता एल्युमीनियम के शेयर BSE में 5 पर्सेंट लुढ़ककर 500.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, NSE पर वेदांता एल्युमीनियम के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 495.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वेदांता पावर के शेयर BSE में 41.30 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 43.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर सोमवार को 39 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 37.05 रुपये पर पहुंच गए हैं।

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वेदांता एल्युमीनियम पर ICICI डायरेक्ट ने क्या कहा?
आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता एल्युमीनियम सबसे आकर्षक इकाई है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि ग्रुप के रेवेन्यू और मार्जिन में इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा, सीमित ग्लोबल सप्लाई, एल्युमीनियम की बढ़ी हुई कीमतें और मौजूदा कैपेसिटी एक्सपैंशन वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ा रहा, यह कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी एल्युमीनियम बिजनेस पर सबसे ज्यादा बुलिश है।

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वेदांता एल्युमीनियम का बिजनेस
वेदांता एल्युमीनियम मेटल (Vedanta Aluminium Metal) भारत में एल्युमीनियम की सबसे ब़ड़ी प्रॉड्यूसर है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कंपनी की वेबसाइट के हवाले से कहा गया है कि वेदांता एल्युमीनियम ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के टोटल 2.42 मिलियन टन के आधे से ज्यादा का प्रॉडक्शन किया। वेदांता एल्युमीनियम, ओडिशा के कालाहांडी जिले में 5 MTPA क्षमता की एल्युमिना रिफाइनरी ऑपरेट करती है। कंपनी का ओडिशा के झारसुगुड़ा में 1.85 MTPA कैपेसिटी का एल्युमीनियम प्लांट है। कंपनी छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को भी ऑपरेट करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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