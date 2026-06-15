वेदांता के इस शेयर ने फेल कर दिए सारे अनुमान, शेयर बाजार में हुई धमाकेदार शुरुआत

वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुई वेदांता एल्युमीनियम मेटल ने मार्केट एक्सपर्ट्स के सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। वेदांता एल्युमीनियम के शेयर सोमवार को 527 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 522 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के साथ ही वेदांता एल्युमीनियम का मार्केट कैप 2.06 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। वेदांता एल्युमीनियम ने मार्केट कैप के मामले में पैरेंट कंपनी वेदांता लिमिटेड को भी पीछे छोड़ दिया है।

398-489 रुपये की रेंज में लिस्टिंग का अनुमान जता रहे थे एनालिस्ट

वेदांता एल्युमीनियम (Vedanta Aluminium) के शेयरों ने लिस्टिंग पर मार्केट एनालिस्ट्स के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। मार्केट एनालिस्ट्स का अनुमान था कि वेदांता एल्युमीनियम के शेयर 398-489 रुपये की रेंज में बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। नुवामा का अनुमान था कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.74 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। डीमर्जर के बाद शेयर बाजार में लिस्ट हुईं वेदांता ग्रुप की 4 कंपनियों में से केवल वेदांता एल्युमीनियम लॉर्ज कैप स्टॉक के रूप में बाजार में उतरी है।

लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए वेदांता एल्युमीनियम के शेयर

लिस्टिंग के ठीक बाद वेदांता एल्युमीनियम के शेयर लुढ़क गए हैं। वेदांता एल्युमीनियम के शेयर BSE में 5 पर्सेंट लुढ़ककर 500.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, NSE पर वेदांता एल्युमीनियम के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 495.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वेदांता पावर के शेयर BSE में 41.30 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 43.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर सोमवार को 39 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट टूटकर 37.05 रुपये पर पहुंच गए हैं।

वेदांता एल्युमीनियम पर ICICI डायरेक्ट ने क्या कहा?

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वेदांता एल्युमीनियम सबसे आकर्षक इकाई है। ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि ग्रुप के रेवेन्यू और मार्जिन में इसका बड़ा योगदान है। इसके अलावा, सीमित ग्लोबल सप्लाई, एल्युमीनियम की बढ़ी हुई कीमतें और मौजूदा कैपेसिटी एक्सपैंशन वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ा रहा, यह कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी एल्युमीनियम बिजनेस पर सबसे ज्यादा बुलिश है।