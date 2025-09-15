118 रुपये पर लिस्ट हुआ यह सस्ता IPO, निवेशकों को पहले दिन ही हुआ मोटा फायदा

बाजार में आज जारी उतार और चढ़ाव के बीच Vashishtha Luxury Fashion के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने स्टॉक मार्केट में शानदार डेब्यू किया है। बीएसई एसएमई में Vashishtha Luxury Fashion IPO की लिस्टिंग 6.31 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 118 रुपये पर हुई है।

बाजार में आज जारी उतार और चढ़ाव के बीच Vashishtha Luxury Fashion के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने स्टॉक मार्केट में शानदार डेब्यू किया है। बीएसई एसएमई में Vashishtha Luxury Fashion IPO की लिस्टिंग 6.31 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 118 रुपये पर हुई है। दिन में कंपनी का शेयर 123 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। बता दें, इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 111 रुपये था। आज यह स्टॉक 112.10 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल तक आ गया था।

कब हुआ था ओपन? Vashishtha Luxury Fashion IPO रिटेल निवेशकों के लिए 5 सितंबर को ही खुल गया था। कंपनी के आईपीओ पर 10 सितंबर तक दांव लगाने का मौका था। इस आईपीओ का साइज 8.87 करोड़ रुपये है। कंपनी आईपीओ के जरिए 8 हजार फ्रेश शेयर जारी की है। बता दें, यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था।

1200 शेयरों का बनाया था एक लॉट Vashishtha Luxury Fashion IPO का एक लॉट 1200 शेयरों का था। कंपनी ने 109 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्राइस बैंड तय किया था। लेकिन एक रिटेल निवेशक के लिए कम से कम 2400 शेयरों पर एक साथ दांव लगाना था। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों के लिए मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 2,66,400 रुपये था।

आईपीओ को निवेशकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। 3 दिन के ओपनिंग के दौरान इस आईपीओ को कुल 2.18 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 2.16 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 1.27 गुना और एनआईआई कैटगरी में 2.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। बता दें, इस कंपनी की स्थापना 2010 में हुई थी। कंपनी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में भी अपना कारोबार कर रही है।