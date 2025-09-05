आज से ओपन हो रहा है यह सस्ता IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा जीरो फायदा, क्या आप लगाएंगे दांव?

IPO News Updates: आज शुक्रवार के दिन सिर्फ एक ही कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह आईपीओ एसएमई सेगमेंट का है। कंपनी के नजरिए से देखें तो आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छी स्थिति में नहीं है।

IPO News Updates: आज शुक्रवार के दिन सिर्फ एक ही कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह आईपीओ एसएमई सेगमेंट का है। कंपनी के नजरिए से देखें तो आईपीओ ग्रे मार्केट में अच्छी स्थिति में नहीं है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार Vashishtha Luxury Fashion IPO आज जीरो रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि सुस्त लिस्टिंग की संभावनाओं को बल दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निवेशक मौजूदा ग्रे मार्केट की स्थिति देखते हुए दांव लगाएंगे या नहीं? आइए डीटेल्स में जानते हैं इस एसएमई आईपीओ के विषय में ...

10 सितंबर तक खुला रहेगा आईपीओ Vashishtha Luxury Fashion IPO आज यानी 5 सितंबर से ओपन होने के बाद 10 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 8.87 करोड़ रुपये है। वहीं, आईपीओ के जरिए कंपनी ने 8 हजार फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है।

क्या है प्राइस बैंड? कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 109 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक रिटेल निवेशक को कम से कम 2400 शेयरों पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से कम से कम 2,66,400 रुपये का कम से कम इंवेस्टमेंट करना होगा।

इस आईपीओ के लिए एक्सपर्ट ग्लोबल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। बता दें, कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में प्रस्तावित है।

इस कंपनी की शुरुआत 2010 में हुई थी। Vashishtha Luxury Fashion हाई फैशन एम्बॉडरी वर्क के एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती है। कंपनी का बिजनेस यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में है। यह कंपनी ने मुंबई से संचालित होती है